Hyundai presenta Initium, l'efficiente concept FCEV a idrogeno. Anticipa il modello di serie in uscita ​nel 2025

In occasione dell'evento 'Clearly Committed' tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio Goyang, in Corea del Sud, Hyundai ha presentato nuovo concept di veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) a idrogeno: Initium. Con il nome che riprende la parola latina che indica «inizio» o «primo», questo concept simboleggia il ruolo pionieristico di Hyundai nell'energia a idrogeno nonché l'impegno dell'azienda a sviluppare una società sostenibile basata su questa fonte energetica. Initium anticipa il nuovo modello di produzione in serie con powertrain Fuel Cell a idrogeno che Hyundai intende presentare nella prima metà del prossimo anno, e racchiude i 27 anni di sviluppo della tecnologia dell'idrogeno dell'azienda. Questo concept alimentato a celle a combustibile a idrogeno segna anche il debutto del nuovo linguaggio stilistico del design Hyundai - «Art of Steel» - che si ispira al carattere di HTWO, la divisione di Hyundai Motor Group dedicata allo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno.

«Il chiaro e costante impegno di Hyundai a supporto della tecnologia a idrogeno negli ultimi 27 anni è radicato nella nostra convinzione del suo potenziale come fonte di energia pulita, accessibile e quindi equa per tutti - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai - . Ci impegniamo a essere pionieri di un futuro in cui l'idrogeno sia utilizzato da tutti, in tutto e dappertutto. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio». Hyundai ha lanciato il suo brand votato allo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno HTWO all'inizio di quest'anno al Ces 2024, sottolineando come l'Executive Chair di Hyundai Motor Group, Euisun Chung, stia concentrando gli sforzi del Gruppo sull'energia idrogeno. Svelando la visione di HTWO Grid, Chung ha espresso l'impegno del Gruppo a partecipare allo sviluppo di una società dell'idrogeno e ha sottolineato le capacità dell'azienda per raggiungere questo obiettivo, evidenziando inoltre che «La transizione all'energia a idrogeno è per le future generazioni». «La nostra sfida è iniziata dalla fase di produzione, dove abbiamo spinto all'estremo la plasmabilità dell'acciaio per creare una forma artistica», ha detto SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design, presentando il nuovo linguaggio stilistico «Art of Steel»-.

Con Initium abbiamo creato un design da suv, solido e sicuro, che riflette la nostra dedizione ai clienti attraverso uno sviluppo incentrato sul cliente». Il design iconico integra il simbolo di HTWO, che rappresenta la visione di Hyundai per un futuro guidato dall'idrogeno. L'estetica inconfondibile di Initium, immediatamente riconoscibile come suv, integra la funzionalità per la vita quotidiana con la capacità di affrontare avventure all'aria aperta, grazie alle sue linee decise in grado di bilanciare robustezza e raffinatezza. Il suo sviluppo si è concentrato su tre aspetti principali: autonomia di guida e prestazioni da riferimento, che sono i punti di forza delle auto a idrogeno; un abitacolo e un bagagliaio spaziosi, che la rendono ideale per le famiglie; e caratteristiche di comfort e sicurezza uniche e all'avanguardia. Per quanto riguarda le prestazioni, il concept offre eccellenti doti di accelerazione e capacità di effettuare sorpassi rapidamente. Initium sarà svelato al pubblico in occasione del Los Angeles Auto Show e dell'Auto Guangzhou a novembre, consolidando la sua posizione da leader nel mercato globale della mobilità a idrogeno. La presentazione del veicolo di serie derivato da Initium, invece, è previsto per la prima metà del 2025.