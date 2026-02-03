Hyundai, la prossima compatta elettrica Ioniq 3 ispirata al Concept Three. Modello definitivo sarà svelato nel corso dell'anno

La futura compatta elettrica Hyundai Ioniq 3, vettura di segmento B che punta a farsi spazio nel mercato europeo, avrà forme ispirate alla concept car Three, studio presentato dalla Casa coreana lo scorso settembre, all'IAA Mobility di Francoforte. La rivelazione arriva dal Costruttore che ha annunciato il debutto del nuovo modello nei prossimi mesi, con arrivo nelle concessionarie italiane entro fine anno. «Concept Three - spiega un comunicato - è stata la prima concept car compatta a fregiarsi del badge Ioniq e, fin dal suo debutto, ha chiarito l'intenzione di Hyundai di espandere la propria famiglia elettrica in un segmento strategico per il mercato europeo.

Compatta nelle dimensioni ma decisa nelle proporzioni, la concept ha introdotto il linguaggio stilistico Art of Steel, una nuova grammatica progettuale che celebra l'acciaio come materiale vivo, plasmabile, capace di generare emozione attraverso tensioni, superfici e volumi scolpiti». La Ioniq 3 riprenderà dal prototipo la particolare silhouette e sfoggerà interni realizzati con spirito innovativo e soluzioni ricercate, come l'abbinamento di alluminio espanso a tessuti riciclati. «Il percorso di elettrificazione di Hyundai - conclude la nota - si fonda su una visione ampia e concreta: un portafoglio Ev in costante espansione, con 21 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2030. Inoltre, abbracciando sempre più anche le motorizzazioni ibride, Hyundai ha annunciato che tutti i modelli venduti in Europa avranno, entro il 2027, almeno una versione ibrida (HEV/PHEV) o completamente elettrica».