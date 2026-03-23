Hyundai protagonista alla Maratona di Roma 2026: tra sport, innovazione e voglia di partecipare

Un fiume di energia ha attraversato la Città Eterna nel weekend della 31ª edizione della Acea Run Rome The Marathon 2026, trasformando la Capitale in un palcoscenico a cielo aperto dove sport, storia e innovazione si sono intrecciati. Oltre 62.000 atleti hanno animato le strade della città, correndo lungo un percorso di 42,195 chilometri che, con partenza da Via dei Fori Imperiali e passaggi tra alcuni dei luoghi più simbolici di Roma, ha restituito tutta la magia di un evento unico nel suo genere. In questo contesto, Hyundai ha assunto un ruolo centrale come Official Automotive Partner, accompagnando ogni fase della manifestazione con un approccio orientato al coinvolgimento e all’esperienza condivisa.

Il fine settimana romano ha preso forma già nei giorni precedenti alla gara, con l’Expo Village allestito al Circo Massimo a rappresentare il vero cuore pulsante dell’evento. Qui migliaia di partecipanti hanno potuto respirare l’atmosfera della maratona, ritirare pettorali e pacchi gara e, soprattutto, entrare in contatto con le attività pensate da Hyundai per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza. La presenza del marchio coreano è stato quasi un percorso esperienziale, progettato per accompagnare i runner dalla preparazione fino al traguardo.

Tra le iniziative più apprezzate, la pedana baropodometrica ha offerto agli atleti la possibilità di analizzare l’appoggio dei piedi attraverso sistemi avanzati, con il supporto di personale specializzato, sottolineando l’attenzione verso il benessere e la performance. Allo stesso tempo, la Hyundai IONIQ 5 N è diventata una tela interattiva grazie al Car Wrap, trasformandosi in uno spazio dove i partecipanti hanno potuto scrivere i propri obiettivi o lasciare messaggi motivazionali, creando una connessione tra l’auto e la dimensione più umana della corsa.

Lungo il percorso di gara, Hyundai ha contribuito a sostenere gli atleti nei momenti più impegnativi, in particolare negli ultimi chilometri, dove la fatica si fa più intensa. Installazioni come il Boost Button hanno permesso ai runner di ricevere una spinta sonora simbolica, mentre una squadra di motivatori ha accompagnato i partecipanti con entusiasmo ed energia, trasformando la fase finale della maratona in un’esperienza collettiva di incoraggiamento.

All’arrivo, lo Specchio Kudos ha accolto gli atleti offrendo uno spazio per celebrare il traguardo con immagini e messaggi personalizzati, mentre il LED wall ha aggiornato in tempo reale i risultati condividendo a tutto il pubblico ogni conquista individuale.

Accanto alla gara principale, la manifestazione ha visto eventi collaterali capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La Acea Water Fun Run, corsa non competitiva di cinque chilometri, e la staffetta solidale Acea Run4Rome Relay hanno aperto le porte a famiglie e gruppi di amici, rafforzando il senso di partecipazione e condivisione che caratterizza la maratona romana. In questo scenario, Hyundai ha ribadito il proprio impegno nel promuovere lo sport come strumento di connessione tra persone valorizzando, così, lo spirito di squadra e la crescita personale.

La presenza del marchio coreano si inserisce infatti all’interno del progetto europeo Run to Progress, un’iniziativa che mira a sostenere eventi podistici in diverse città, creando un filo conduttore tra sport, innovazione e responsabilità. Il running diventa così la metafora di progresso individuale e collettivo, in linea con una visione più ampia che abbraccia anche la mobilità sostenibile.

Non a caso, durante l’evento è stato possibile scoprire da vicino alcuni modelli della gamma elettrica Hyundai, simbolo di una strategia orientata verso un futuro a basse emissioni. Il viaggio nel mondo del running non si ferma però sulle strade della Capitale. Il prossimo appuntamento vedrà Hyundai ancora protagonista alla Stramilano Half Marathon che andrà in scena il prossimo 3 maggio sulle strade del capoluogo lombardo.