Hyundai ribadisce impegno sull'idrogeno a Hydrogen Summit. Presentate soluzioni fuel cell per camion, autobus e tram

Hyundai Motor Group ha ribadito la propria posizione sul tema dell'idrogeno, prendendo parte al World Hydrogen Summit 2025, andato in scena a Rotterdam dal 20 al 22 maggio. All'interno del padiglione coreano allestito in collaborazione con H2KOREA, una delle principali realtà dell'industria dell'idrogeno, Hyundai ha presentato i più recenti sviluppi tecnologici a livello globale. Il Gruppo ha mostrato le proprie attività legate all'intera catena del valore dell'idrogeno attraverso il brand dedicato HTWO, con particolare attenzione alla decarbonizzazione dei porti, in linea con gli obiettivi ambientali del porto di Rotterdam. Hyundai ha presentato anche soluzioni fuel cell sviluppate per camion, autobus, carrelli elevatori e tram.

Cuore dell'esposizione è stato un diorama che rappresentava una società alimentata a idrogeno, con generatori e tram a celle a combustibile, a sottolineare il potenziale trasformativo di questa fonte energetica e il sistema collaborativo costruito attorno al brand HTWO del Gruppo. «Hyundai Motor Group - ha commentato aehoon Chang, vicepresidente esecutivo di Hyundai Motor Group - è da sempre impegnata nello sviluppo e nell'espansione della catena del valore dell'idrogeno, con l'obiettivo di guidare la transizione verso un futuro carbon neutral. Costruire un ecosistema dell'idrogeno richiede una forte sinergia tra settore pubblico e industria. Lavoreremo con partner globali e metteremo in campo tutte le nostre competenze per accelerare lo sviluppo di una società basata sull'idrogeno».