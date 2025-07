Hyundai Rolling Lab, l'incubatore di soluzioni per il divertimento alla guida delle auto del futuro

Dal lancio del brand sportivo N, Hyundai ha dimostrato di voler essere protagonista nell'innovazione del settore e, tenendo presente questo obiettivo, sono nati i Rolling Lab, speciali prototipi che agiscono da veri e propri laboratori su quattro ruote realizzai per raccogliere dati ed esplorare nuovi orizzonti tecnici e tecnologici. Con l'obiettivo di dimostrare che un'auto termica così come una elettrica può emozionare, nel 2012 sono stati mossi i primi passi dei Rolling Lab, quando ha avuto avvio il Project RM, una serie di prototipi con propulsore centrale e trazione posteriore progettati per massimizzare equilibrio, agilità e prestazioni. RM14, RM15, RM16 e RM19 hanno costituito le piattaforme di test che ha permesso di raccogliere dati, validare soluzioni e superare i limiti ingegneristici dei powertrain convenzionali. Il risultato sono modelli come i20 N e i30 N. Nel 2020, con RM20e, Hyundai ha introdotto per la prima volta un prototipo full electric nella gamma RM, aprendo un nuovo capitolo della sua visione ad alte prestazioni a zero emissioni. E, a seguire, nel 2022, con RN22e e N Vision 74, Hyundai è entrata in una nuova fase evolutiva.

Basato su piattaforma E-GMP, RN22e utilizza un powertrain elettrico da 430 kW con due motori, torque vectoring e trazione integrale per esplorare le capacità di un EV ad alte prestazioni su pista. Il raffreddamento è ottimizzato per sessioni intense, mentre tecnologie come N e-Shift e N Sound+ restituiscono sensazioni analoghe alla guida tradizionale. Invece, N Vision 74 rappresenta è il primo Rolling Lab a idrogeno ad alte prestazioni al mondo. Con un design ispirato alla Pony Coupé del 1974 e una architettura ibrida che unisce un sistema a celle a combustibile a idrogeno e una batteria di trazione, il veicolo dispone di oltre 500 kW e 900 Nm di coppia, oltre che un'autonomia superiore a 600 km. Infine, presentata all'N Day 2024, RN24 è l'evoluzione più recente del concetto di Rolling Lab: un'auto laboratorio che punta dritta al futuro: compatta, leggera, precisa, divertente. Dotata dell'avanzato powertrain da 650 CV di Ioniq 5 N, RN24 adotta un telaio compatto ispirato al WRC, che esalta agilità e connessione con la strada, riportando Hyundai N alle sue radici più autentiche.