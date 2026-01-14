Hyundai, sulla Ioniq 9 debutta l’AI Assistant. Il supporto vocale di nuova generazione frutto della collaborazione con NVIDIA

Sulla nuova Hyundai Ioniq 9 fa il suo debutto l’AI Assistant, supporto vocale di nuova generazione, frutto della collaborazione con NVIDIA, che permette di interagire con l’auto, semplificando la vita di guidatore e passeggeri. Il sistema, che si attiva con comandi vocali, è in grado di comprendere domande complesse e di rispondere in modo chiaro e pertinente, per garantire conversazioni “naturali” e coerenti con il contesto. E’ possibile attivare l’assistente con un pulsante sul volante o pronunciando le parole “Hey Hyundai”. Poi, a differenza dei tradizionali sistemi basati su comandi specifici, l’AI Assistant sfrutta diversi moduli intelligenti - primo fra tutti un motore di intelligenza generativa - per supportare i guidatori con un’assistenza continua e in tempo reale.

Il sistema risponde a domande di vario tipo, come per esempio “puoi consigliarmi un ristorante nelle vicinanze?”, fornendo anche indicazioni di viaggio basate sul traffico e sulle preferenze personali. Oltre all’interazione vocale, l’assistente controlla anche le funzioni dell’auto, come le impostazioni del climatizzatore e la riproduzione multimediale, tramite comandi vocali naturali, rendendo superflui i comandi fisici. La sua capacità di comprendere domande complesse e di intrattenere un dialogo garantisce un’interazione intuitiva ed efficiente durante il viaggio. Il conducente può essere facilmente informato anche sullo stato di carica della batteria, grazie ai pixel verdi luminosi sul volante.

Oltre all’IA, a bordo della Ioniq 9 sono presenti altri sistemi intelligenti che ottimizzano le prestazioni di guida in tempo reale. Tra le caratteristiche principali spicca la frenata rigenerativa che regola il recupero di energia utilizzando dati di navigazione come i limiti di velocità e la conformazione della strada, per incrementare l’autonomia e la fluidità di guida. In funzione del comfort si fanno apprezzare invece l’attivazione, tramite l’IA, del climatizzatore, il monitoraggio dello stato della batteria, la capacità di consigliare la strategia di ricarica più efficiente.

I sistemi intelligenti migliorano anche la scelta dei percorsi ideali e le funzioni di assistenza alla guida, rendendole più reattive e sensibili al contesto. Ad esempio, il Remote Smart Parking Assist 2 utilizza i dati di telecamera e sensori con routine automatizzate per parcheggiare l’auto, anche quando il conducente non è a bordo: ideale per i parcheggi stretti e per un comodo utilizzo quotidiano che prevede manovre abituali, magari nel garage di casa. E’ ovviamente prevista la possibilità di rimanere al passo con le ultime funzionalità grazie agli aggiornamenti software wireless over-the-air (OTA).

Supporti dell’IA a parte, chi si pone al volante della Ioniq 9 dispone, per strumentazione e infotainment, di un display panoramico curvo, caratterizzato da un cluster da 12,3 pollici, e di un altro monitor integrato della stessa misura. A beneficio del comfort spicca la disponibilità (a richiesta) della tecnologia Active Road Noise Control che, in combinazione con il sistema audio più costoso (BOSE con 14 diffusori) riduce il rumore proveniente dall’esterno.