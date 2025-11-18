Hyundai svela i primi bozzetti del Suv compatto Crater. Nuova concept car debutterà il 20 novembre

Hyundai ha diffuso i primi sketch di Crater Concept, nuova concept car dedicata all'off-road estremo che farà il suo debutto mondiale giovedì 20 novembre al salone AutoMobility LA 2025 di Los Angeles. Crater Concept è stato annunciato come un Suv compatto che reinterpreta i temi della robustezza e delle capacità fuoristradistiche, incarnando lo spirito dell'avventura e traendo ispirazione dagli ambienti più estremi. Il modello è stato progettato presso lo Hyundai America Technical Center di Irvine, in California.

La presentazione ufficiale è prevista per giovedì 20 novembre, alle 18,45, con trasmissione in diretta sul canale YouTube Hyundai Usa. Successivamente, Crater Concept resterà in esposizione per tutto il periodo di apertura al pubblico del Los Angeles Auto Show, da venerdì 21 a domenica 30 novembre. Hyundai definisce il concept un esercizio di design che punta a esplorare nuove soluzioni estetiche e funzionali dedicate al fuoristrada, con particolare attenzione al lifestyle outdoor e alla capacità di affrontare scenari più avventurosi. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli tecnici o informazioni sul possibile sviluppo in un modello di serie.