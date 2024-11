Hyundai svela Initium, rivoluzionario concept Fcev a idrogeno che inaugura un nuovo linguaggio stilistico del brand

In occasione dell’evento “Clearly Committed” tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio Goyang, in Corea del Sud, Hyundai ha presentato nuovo concept di veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) a idrogeno: Initium. È una parola latina che significa “inizio” o “primo” e simboleggia il ruolo pionieristico di Hyundai nell’energia a idrogeno nonché l’impegno dell’azienda a sviluppare una società sostenibile basata su questa fonte energetica. Initium anticipa il nuovo modello di produzione in serie con powertrain Fuel Cell a idrogeno che Hyundai intende presentare nella prima metà del prossimo anno, e racchiude i 27 anni di sviluppo della tecnologia dell’idrogeno dell’azienda.

Questo concept alimentato a celle a combustibile a idrogeno segna anche il debutto del nuovo linguaggio stilistico del design Hyundai - “Art of Steel” - che si ispira al carattere di HTWO, la divisione di Hyundai Motor Group dedicata allo sviluppo della catena del valore dell’idrogeno. “Il chiaro e costante impegno di Hyundai a supporto della tecnologia a idrogeno negli ultimi 27 anni è radicato nella nostra convinzione del suo potenziale come fonte di energia pulita, accessibile e quindi equa per tutti”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai. “Ci impegniamo a essere pionieri di un futuro in cui l’idrogeno sia utilizzato da tutti, in tutto e dappertutto. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio”.

Hyundai ha lanciato il suo brand votato allo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno HTWO all'inizio di quest'anno al CES 2024, sottolineando come l’Executive Chair di Hyundai Motor Group, Euisun Chung, stia concentrando gli sforzi del Gruppo sull'energia idrogeno. Svelando la visione di HTWO Grid, una soluzione energetica end-to-end a idrogeno che copre produzione, stoccaggio, trasporto e utilizzo, l’Executive Chair Chung ha espresso l'impegno del Gruppo a partecipare attivamente allo sviluppo di una società dell'idrogeno e ha sottolineato le capacità dell’azienda per raggiungere questo obiettivo, evidenziando inoltra che "La transizione all'energia a idrogeno è per le future generazioni".

Il nuovo linguaggio stilistico di Hyundai: “Art of Steel”. In occasione della presentazione, SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design, ha presentato il concept Initium e il nuovo linguaggio di design “Art of Steel” di Hyundai. “La nostra sfida è iniziata dalla fase di produzione, dove abbiamo spinto all’estremo la plasmabilità dell’acciaio per creare una forma artistica”, ha detto Lee. “Con Initium abbiamo creato un design da SUV, solido e sicuro, che riflette la nostra dedizione ai clienti attraverso uno sviluppo incentrato sul cliente”. Il design di Initium integra il simbolo di HTWO, che rappresenta la visione di Hyundai per un futuro guidato dall'idrogeno. La grafica che fa parte della firma luminosa di INITIUM ispirata al simbolo ‘+’, presente nel logo della divisione dedicata allo sviluppo dell’idrogeno, si fonde con il paraurti creando un segno distintivo e specifico per il design dei veicoli FCEV, caratterizzato da un’illuminazione unica, volumi solidi e un’eleganza raffinata.

L’estetica inconfondibile di INITIUM, immediatamente riconoscibile come SUV, integra perfettamente la funzionalità per la vita quotidiana con la capacità di affrontare avventure all’aria aperta, grazie alle sue linee decise in grado di bilanciare robustezza e raffinatezza. I cerchi da 21 pollici completano il design, mentre il robusto portapacchi sul tetto aggiunge praticità anche per chi ha la passione dell’outdoor.

Lo sviluppo di Initium si è concentrato su tre aspetti principali: autonomia di guida e prestazioni da riferimento, che sono i punti di forza delle auto a idrogeno; un abitacolo e un bagagliaio spaziosi, che la rendono ideale per le famiglie; e caratteristiche di comfort e sicurezza uniche e all’avanguardia. Uno dei maggiori vantaggi di un veicolo a celle a combustibile a idrogeno è la notevole autonomia di guida e la flessibilità che ne deriva. Per massimizzare l’autonomia di INITIUM, Hyundai ha dotato il concept di serbatori di grandi dimensioni, di ruote studiate per ridurre la resistenza aerodinamica e di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, con l’obiettivo di offrire un’autonomia di guida di oltre 650 km tra un rifornimento e l’altro (autonomia di guida stimata calcolata sulla base del target Hyundai per i consumi, testata con pneumatici da 18 pollici).