Hyundai svela i primi dettagli della Ioniq 9. Il Suv elettrico ha interni spaziosi e dominati da design e tecnologia

Con un'immagine teaser, Hyundai ha svelato alcuni dettagli relativi agli interni di Ioniq 9, ovvero il primo Suv a 7 posti completamente elettrico del marchio coreano, che andrà ad integrare la gamma Ioniq in ottica di elettrificazione. Il nuovo modello è quello che segna l'ingresso di Hyundai nel segmento dei Suv elettrici di grandi dimensioni e nasce sulla scia di Ioniq 5 e Ioniq 6. Con i suoi interni spaziosi e confortevoli, Ioniq 9 è pensata con l'obiettivo di portare a un nuovo livello l'esperienza dei veicoli elettrici. «Ioniq 9 offre un ambiente in stile 'lounge' esclusivo - ha dichiarato Simon Loasby, senior vice president e head of Hyundai Design Center - e i suoi interni ispirati alla natura e a un concetto di salotto riflettono il nostro approccio progressivo nel quale la tecnologia, il design incentrato sul cliente e il comfort si uniscono senza soluzione di continuità per disegnare il futuro della mobilità".

L'Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai permette al nuovo modello di offrire interni spaziosi, caratterizzati dal pavimento piatto per tutte e tre le file di sedili, agevolando gli spostamenti all'interno del veicolo. L'abitacolo di Ioniq 9 è poi caratterizzato da elementi di design dalle forme morbide ed ellittiche. Come Suv elettrico di grandi dimensioni, Ioniq 9 è in grado di ospitare fino a sette persone, per soddisfare esigenze e situazioni diverse, consentendo a ogni passeggero di utilizzare lo spazio in modo flessibile. Informazioni più dettagliate sul nuovo modello saranno rivelate in occasione dell'anteprima mondiale a Los Angeles, nella seconda parte di novembre.