Hyundai, svelata la piattaforma robotica di mobilità (MobED) all'International Robot Exhibition

In occasione dell'iREX 2025, International Robot Exhibition, Hyundai motor group ha presentato a Tokyo, in Giappone, la sua prima piattaforma robotica di mobilità, denominata MobED (Mobile Eccentric Droid), la cui produzione in serie è prevista nella prima metà del 2026. Tra i suoi punti di forza spiccano il meccanismo di controllo eccentrico, che la stabilizza attivamente regolando in maniera dinamica la postura e l'altezza su superfici irregolari o inclinate; la navigazione senza soluzione di continuità su qualsiasi terreno; e l'ingegneria di livello automobilistico. Inoltre, un ampio controller touchscreen e ad un'interfaccia utente 3D rendono il funzionamento fruibile a tutti; mentre una navigazione in cui i sensori basati sull'intelligenza artificiale combinano LiDAR e telecamere evita in maniera autonoma gli ostacoli.

Realizzata con un design modulare personalizzabile, MobED può essere utilizzata in diversi settori: dalle consegne alla produzione video. Due le configurazioni disponibili, MobED Pro e MobED Basic, le cui opzioni di acquisto sono disponibili sul sito web di Hyundai motor group robotics lab. La prima è dotata di autonomia avanzata e modalità «follow-me»; la seconda offre agli utenti la flessibilità di creare applicazioni personalizzate senza funzionalità di autonomia preinstallate. «Oltre a essere una piattaforma di mobilità - ha dichiarato Dong Jin Hyun, vicepresidente e responsabile del Hyundai motor group robotics lab - MobED offre una soluzione di nuova generazione adattabile a diversi settori industriali e alla vita quotidiana».