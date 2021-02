Hyundai Tiger, l'inarrestabile veicolo senza equipaggio per esplorazioni estreme. È il nuovo Ultimate Mobility Vehicle

MOUNTAIN VIEW - Si chiama TIGER il secondo Ultimate Mobility Vehicle firmato Hyundai Motor Group. Il veicolo, il cui nome sta per Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, è il primo progettato per operare senza equipaggio. TIGER è progettato per trasportare vari tipi di carico su terreni impegnativi ed è in fase di sviluppo da parte del New Horizons Studio di Hyundai Motor Group, con sede a Mountain View, in California. Lo studio è stato fondato alla fine del 2020 per sviluppare UMV (Ultimate Mobility Vehicles) attingendo dalla leadership di ricerca e innovazione della Silicon Valley e di altri hub di innovazione. "Veicoli come TIGER - ha dichiarato il John Suh, a capo del New Horizons Studio - e le tecnologie che lo sostengono ci offrono l'opportunità di spingere la nostra immaginazione. Siamo costantemente alla ricerca di modi per ripensare la progettazione e lo sviluppo dei veicoli e ridefinire il futuro del trasporto e della mobilità". Le capacità di TIGER sono progettate per funzionare come piattaforma mobile di esplorazione scientifica in luoghi estremi e remoti. Costruito su una piattaforma modulare, le sue caratteristiche includono un sofisticato sistema di locomozione attraverso gambe e ruote, un controllo direzionale a 360 gradi e una gamma di sensori per l'osservazione remota. TIGER è stato inoltre concepito per connettersi a veicoli aerei senza equipaggio (UAV), che possono caricarlo e consegnarlo in luoghi inaccessibili. La prima versione di TIGER è denominata X-1 (la X significa experimental, sperimentale) e riunisce una vasta gamma di competenze tecnologiche e progettuali.