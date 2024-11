Hyundai torna ai pulsanti fisici per comandi secondari. Utenti respingono quelli touch perché nella guida sono scomodi

Con una mossa inaspettata quanto comprensibile, Hyundai ha confessato negli Stati Uniti di aver commesso un errore sostituendo troppi controlli fisici con pulsanti e altri comandi digitali attraverso i touchscreen. Lo ha fatto Ha Hak-soo, vicepresidente dell'azienda sudcoreana con responsabilità dello Hyundai Design Studio di Irvine in California. In una intervista con il Korea JoonAng Daily Ha Hak-soo ha spiegato di essere arrivato a questa constatazione, assieme agli altri manager di Hyundai, dopo uno dei periodici clinic test che tutte le Case automobilistiche organizzano per valutare, in modo riservato, il parere dei clienti. «Quando abbiamo testato i cruscotti e i comandi secondari con il nostro focus group - ha detto - ci siamo resi conto che le persone si stressano, si infastidiscono e si innervosiscono quando vogliono gestire qualcosa in un attimo ma non ci riescono».

La tecnologia touchscreen ha permesso ai team di progettazione di creare cabine pulite e ordinate e di rendere disponibili al conducente più configurazioni delle funzioni di un'auto di quante sarebbero mai state possibili utilizzando solo pulsanti fisici. I risultati emersi da questi focus group hanno confermato che - se è pur vero che la tecnologia digitale e i comandi touch hanno permesso di creare abitacoli e plance puliti e ordinati - utilizzare le icone e i programmi sui touchscreen è scomodo, laborioso e può anche essere pericoloso. Sfruttare da fermo le molte funzioni a cui si accede attraverso il display e le pulsantiere digitali - spiegano allo Hyundai Design Studio di Irvine - è facile e perfino divertente. Ma molti conducenti affermano invece che durante la guida apportare una semplice modifica a una funzione (come regolare la temperatura del climatizzatore) spesso richiede più tempo e impegno, anche visivo. Molto di più rispetto a quando quella funzione era controllata da una manopola o un pulsante.