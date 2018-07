Hyundai, triplete d'autore: Santa Fe tutta nuova, Tucson migliorato e Kona diesel

NIZZA - Sempre più Suv per Hyundai che dal 2001 ad oggi ne ha venduti in Europa oltre 1,6 milioni e in Italia già targa oltre la metà delle proprie vetture con modelli a ruote alte anticipando quelle che probabilmente saranno le proporzioni del mercato nei prossimi anni. Proprio per questo, la casa coreana potenzia la propria gamma formata da un’illustre triplice che parte dalla Kona, che guadagna un nuovo motore diesel, passa per la Tucson, che si rinnova a metà del proprio ciclo di vita, e arriva alla nuova Santa Fe che invece è completamente nuova e, dopo il debutto al Salone di Ginevra, è finalmente pronta a mettere le ruote in strada.

La Santa Fe arriva alla sua quarta generazione ed è l’antesignana dei Suv Hyundai visto che fu presentata nel 2000, arrivò da noi l’anno dopo e in Europa ha venduto 400mila unità. La nuova cresce fino a 4,77 metri e ha uno stile più elegante e personale, grazie al frontale caratterizzato dalla calandra “cascading grille” che è patrimonio comune di tutte le nuove Hyundai.

L’abitacolo offre più spazio con un bagagliaio che va da 625 a 1.695 litri, ma può avere anche la configurazione a 7 posti. Anche in questo caso fanno un bel salto lo stile, la cura per ogni particolare e la tecnologia. Il sistema infotelematico con schermo da 8 pollici, oltre a specchiare dispositivi Android e Apple, ha un bell’impianto audio ha e le mappe e i servizi aggiornabili gratuitamente per 7 anni. La sicurezza può contare sul cruise control adattivo con funzione stop&go, la frenata autonoma con rilevamento dei pedoni, il mantenimento della corsia, il sistema di visione perimetrica che aziona i freni se rileva un oggetto in manovra e altro ancora tra cui due novità assolute, dedicate tutte ai bambini.

La prima è il Rear Occupant Alert che lampeggia e suona il clacson se abbiamo dimenticato in auto oggetti o persone; la seconda è il Safety Exit Assist, che blocca la portiera posteriore se stanno sopraggiungendo veicoli mentre si è fermi impedendo di fatto ai bambini di uscire dalla vettura in condizioni di pericolo. La Santa Fe arriverà in Italia con un diesel 2.2 da 200 cv che offre buone prestazioni (193 km/h, 0-100 km/h in 9,4 s.) con consumi contenuti (7,4 litri/100 km pari a 193 g/km di CO2). Il 4 cilindri è accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale HTRAC, entrambi inediti e che troviamo anche sulla rinnovata Tucson.

Parliamo della Hyundai più venduta in Europa, che dal 2015 ha collezionato nel nostro Continente 390mila unità e che storicamente dal 2004 ad oggi ha raccolto quasi 130mila targhe nel nostro paese. La Tucson ha un frontale più fresco, interni rivisti e una plancia ridisegnata sulla quale al centro campeggia lo schermo del sistema infotelematico che ora ospita anche il sistema di visione a 360 gradi.

La dotazione di sicurezza si arricchisce del cruise control adattivo completo di funzione stop&go in presenza del cambio automatico che può essere di due tipi. Il primo è il già noto e apprezzato doppia frizione 7DCT a 7 rapporti che può equipaggiare l’1.6 turbo a benzina da 177 cv – ma c’è anche l’aspirato da 132 cv – e il nuovo diesel di pari cilindrata della famiglia Smartstream da 136 cv (ma c’è anche da 115 cv). Il secondo è il nuovo 8 marce a convertitore di coppia che equipaggia il diesel 2 litri da 185 cv che, per la prima volta su una Hyundai, è in versione ibrida “mild” a 48 Volt grazie ad un motore da 12 kW che dà un supporto nello spunto e recupera l’energia in frenata diminuendo i consumi del 7%.

Hyundai ha già dimostrato di padroneggiare tutte le forme di elettrificazione, compresa quella dell’idrogeno con la Nexo, anch’essa un Suv, ed è pronta ad introdurre una variante ibrida semplice ed un’altra ricaricabile per la Santa Fe mentre per le emissioni zero la prossima novità riguarda il Suv più piccolo della famiglia: è la Kona elettrica che avrà due varianti: una da 99 kW e 300 km di autonomia ed un’altra da ben 150 kW e 470 km garantiti dalla sua batteria da 64 kWh di capacità. Ma prima la Kona avrà il suo motore a gasolio: lo stesso 1.6 che debutta sulla Tucson in versione da 115 cv con la trazione anteriore e da 136 cv, disponibile anche con la trazione integrale e con cambio manuale o 7DCT.

Il nuovo motore a gasolio è già omologato Euro6d Temp, come gli altri a benzina (mille 3 cilindri da 120 cv e 1.6 da 177 cv) e tutti gli altri Suv Hyundai, e valorizza le doti di agilità dell’auto coreana che stupisce le l’originalità del suo stile. Chi vuole più spazio e più comfort è meglio invece che scelga la Tucson, mentre per viaggiare la nuova Santa Fe è un’autentica monovolume e ruote alte.