Oltre vent’anni di carriera, cinque generazioni e un consenso commerciale che non accenna a rallentare. Hyundai Tucson celebra un risultato storico sul mercato italiano superando quota 250.000 esemplari consegnati dal debutto avvenuto nel 2004, consolidando la propria posizione tra i modelli di riferimento del competitivo segmento C-SUV. I numeri raccontano una crescita costante: dopo aver toccato il picco annuale di 22.856 immatricolazioni nel 2016, il SUV coreano ha mantenuto un ritmo sostenuto anche negli ultimi anni, superando regolarmente la soglia delle 10.000 unità vendute sia nel 2023 che nel 2024 e nel 2025. Una gamma multi-energia e trazione integrale Uno dei principali fattori alla base della longevità commerciale di Tucson risiede nella varietà dell’offerta meccanica, pensata per adattarsi tanto ai tragitti urbani quanto alle lunghe percorrenze familiari. Il listino italiano copre quasi ogni esigenza di alimentazione.

Termico ed elettrificazione leggera: versioni turbo benzina e Diesel Mild Hybrid 48V, in cui l’unità elettrica supporta il motore tradizionale nelle fasi di maggiore richiesta energetica. Full Hybrid: consente di viaggiare in modalità puramente elettrica per brevi tratti senza necessità di ricarica alla spina. Plug-in Hybrid: rappresenta il vertice della gamma per potenza e autonomia a zero emissioni, pur mantenendo la flessibilità del motore termico nei lunghi trasferimenti. Per chi affronta regolarmente fondi a bassa aderenza o percorsi invernali, sia la variante Full Hybrid sia la Plug-in Hybrid sono configurabili anche con la trazione integrale.

L'allestimento Dark Line e la promozione di fine mese All’interno della gamma si distingue la versione TUCSON Dark Line, caratterizzata da una livrea orientata al total black. Esternamente spiccano la griglia anteriore cromata scura con logo nero, i cerchi in lega da 19 pollici, i vetri posteriori oscurati e il contrasto creato da tetto, montanti e calotte degli specchietti in tinta nera. L’impostazione cromatica prosegue nell’abitacolo, dove la dotazione di serie include fari Full LED, doppio schermo da 12,3 pollici per strumentazione digitale e infotainment, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la suite di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Fino al 30 novembre 2026, la Tucson MY27 Dark Line Full Hybrid (239 CV, cambio automatico e trazione anteriore) è oggetto di un’offerta promozionale che prevede un prezzo di 34.700 euro (con un vantaggio cliente complessivo di 4.500 euro). In alternativa, tramite il finanziamento Hyundai Plus, la vettura viene proposta con un anticipo di 13.916 euro e 35 rate mensili da 209 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,28%), lasciando al termine dei tre anni la possibilità di sostituire, riscattare o restituire l’auto.