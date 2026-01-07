Hyundai vince il Best of Innovation per la robotica. Prima volta per casa coreana, premiata la piattaforma robotica MobED

Questa volta non è per un'auto, ma il premio vinto è sempre molto prestigioso. Hyundai Motor Company ha ricevuto il Best of Innovation Award nella categoria Robotics al CES 2026 grazie a MobED (Mobile Eccentric Droid), piattaforma robotica sviluppata dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group. Si tratta della prima volta che il costruttore coreano ottiene il massimo riconoscimento del programma di premi all'innovazione del Consumer Electronics Show. Il premio, riservato al prodotto più innovativo di ciascuna categoria, sottolinea i progressi del Gruppo nel campo della robotica e il suo impegno nella trasformazione da costruttore automobilistico a fornitore di soluzioni di mobilità intelligente.

MobED è una piattaforma di mobilità versatile progettata per operare su superfici irregolari, pendenze e ambienti complessi, grazie alla tecnologia proprietaria Drive and Lift (DnL). Presentata in due versioni, MobED Basic e MobED Pro, la piattaforma è pensata sia per applicazioni di ricerca e sviluppo sia per utilizzi industriali e quotidiani. Il modello MobED Pro è dotato di algoritmi basati su intelligenza artificiale, sensori di fusione LiDAR-camera e navigazione autonoma, mentre il design modulare consente l'integrazione di diversi moduli per applicazioni che spaziano dalla logistica alle consegne, fino ai servizi di orientamento e digital signage.

"La vittoria di questo premio conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni robotiche in grado di migliorare la vita quotidiana", ha dichiarato Dong Jin Hyun, vicepresidente e responsabile del Robotics LAB di Hyundai Motor Group, sottolineando l'evoluzione di MobED dal concept presentato al CES 2022 a una piattaforma pronta per la produzione in serie. La commercializzazione di MobED è prevista per il primo trimestre del 2026.