I Carabinieri del Reparto Biodiversità guidano ibrido, consegnati le prime 26 Subaru Forester e-Boxer

ROMA – I Carabinieri del Reparto Biodiversità, quelli che si occupano del controllo delle aree naturalistiche (130 riserve statali e 19 aree demaniali), saranno ancora più rispettosi dell'ambiente. La filiale nazionale della casa delle Pleiadi ha consegnato a Roma 26 Subaru Forester e-Boxer agli ecomilitari dell'Arma. Si tratta della prima metà di un lotto di 52 mezzi. La fornitura dovrebbe venire completata entro l'estate del prossimo anno.

È la prima volta che il costruttore nipponico vince un appalto per veicoli ibridi in livrea istituzionale: «Dal 1999 siamo fornitori della pubblica amministrazione di autovetture allestite in colore d’istituto con annessi pacchetti manutentivi pluriennali», ha dichiarato Giorgio Vicenzi, consigliere delegato di Subaru Italia. Nell'arco di quattro lustri, la filiale nazionale ha fornito oltre 6.500 macchine: «È un grande onore e ci rende molto orgogliosi», ha aggiunto.

Le Forester e-Boxer montano il 2.0 litri benzina a quattro cilindri abbinato ad un'unità elettrica da quasi 17 cavalli inserita nella trasmissione Lineartronic. I suv ibridi giapponesi che riducono emissioni e consumi erogano 150 cavalli per 194 Nm di coppia. «L’attività di sorveglianza e monitoraggio all’interno dei parchi nazionali e delle aree naturalistiche del nostro Paese ha da oggi un qualcosa in più: la sostenibilità», ha argomentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto alla cerimonia di consegna assieme al generale di Corpo d'Armata Ciro D'Aneglo che dirige il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma.

«La sostenibilità delle nostre attività quotidiane è fondamentale nella battaglia globale contro l’aumento delle emissioni di gas serra», ha aggiunto Costa. Per Vicenzi, la lunga collaborazione con la pubblica amministrazione è legata anche alla «corretta gestione del servizio manutentivo», oltre che alla «qualità del prodotto». I servizi di Subaru, che includono la manutenzione, consentono di evitare i fermi macchina prolungati e limitare i disagi agli enti.