Visibilità in auto, ecco come tenere il parabrezza pulito e al sicuro in inverno. Consigli contro pioggia, neve e ghiaccio

ROMA - Con l’approssimarsi della stagione invernale, che può portare con sé alcune minacce per chi è alla guida ricordiamo alcuni passaggi fondamentali per garantire una corretta visibilità ed evitare spiacevoli episodi. A partire dal check-up e dalla pulizia del parabrezza che risultano essere fondamentali per garantire la sicurezza alla guida. Il consiglio è quello di effettuare una pulizia esterna ed interna dello stesso eliminando le impronte, i segni di ventose, la polvere e il fumo che possono pregiudicare la visibilità, aumentando il riflesso delle luci e il rischio di condensa. Per la pulizia del parabrezza, si raccomanda di utilizzare detergenti specifici per vetri e panni privi di lanugine, evitando le spugne o gli strofinacci asciutti che spostano lo sporco senza rimuoverlo. Tra i principali alleati della buona visibilità, se usurati i tergicristalli possono danneggiare il parabrezza e compromettere la visuale del guidatore.

È fondamentale, dunque, verificarne costantemente lo stato e sostituirli almeno una volta all’anno. si sconsiglia fortemente inoltre di indirizzare aria calda sui cristalli dell’auto se le temperature esterne sono rigide. Se è già presente una scheggiatura sul vetro, infatti, questa fenomeno di escursione termica può trasformarla in una crepa rendendo, di fatto, inevitabile la sostituzione immediata del parabrezza. Inoltre, per rimuovere neve e ghiaccio dai cristalli dell’auto, il consiglio è di utilizzare solo strumenti appositi come spazzole, pale rivestite in gomma o raschietti per i vetri. Assolutamente sconsigliato versare acqua calda, spargere sale o utilizzare pale, scope o oggetti appuntiti (come coltelli o chiavi) che possono creare gravi danni ai cristalli. Inoltre, per ritardare la formazione di ghiaccio e brina e facilitarne eventualmente la rimozione, si consiglia di effettuare il trattamento antipioggia, che oltre a far scivolar via più facilmente l’acqua, migliora la visibilità del 30%.