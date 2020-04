I giochi di Citroen per passare il tempo pensando alle auto

PARIGI – La quarantena ha costretto in casa milioni di europei che devono combattere la noia. Citroen solletica la fantasia delle famiglie con una serie di giochi e attività per grandi e piccoli, offerti in questo periodo anche con uno sconto del 30%. La riduzione è praticata sia sui prodotti sia sulle spese di spedizione. Per l'eventuale acquisto basta visitare la boutique virtuale Citroen Lifestyle (https://lifestyle.citroen.com).

Tutto è naturalmente ispirato al Doppio Chevron, a cominciare da una grande pagina in formato 100x70 cm da colorare con i modelli del costruttore francese piazzati sotto i più famosi monumenti di Parigi. La “tavola” costa 7 euro. Per il garage Citroën Origins in legno a due piani con autolavaggio, stazione di servizio e ascensore servono invece 49 euro. La confezione include quattro macchinine in formato 3 pollici. Con 33,6 euro si può acquistare il cofanetto con cinque auto stilizzate in legno di faggio che riproducono la 2 Cv, la Mehari, la Type H, la Traction Avant e la Rosalie. Se non ci giocano i più piccoli, non sfigurano sulle scrivanie degli adulti.

Il Doppio Chevron ha immaginato anche la famiglia impegnata in cucina: con poco di 10 euro si può ordinare lo stampo per le torte che riprende la forma della 2 Cv, mentre con poco più della metà è possibile avere il cubo da pasticceria per creare biscotti con i profili delle auto più famose di Citroen. Poi c'è un classico gioco da tavola, ossia la rivisitazione del Monopoli, che il costruttore ha incentrato sulle auto e non su alberghi e case: attenzione a parcheggi e assicurazioni. Con lo sconto, costa 35 euro.

Nel negozio virtuale francese ci sono anche mazzi di carte (52), con le figuri normali e senza macchine per i giochi classici, oppure “Top Trumps” (30) che illustrano i modelli più rappresentativi e che consente a chi dispone le auto con le caratteristiche migliori di vincere. Infine, un gioco di memoria incentrato sulle vetture che hanno fatto la storia del marchio.