Mondiali di Cortina d'Ampezzo "à la carte": con la app myAudi, ogni giorno lo spettacolo dello sci

CORTINA D'AMPEZZO – In televisione, ma non solo. I campionati del mondo di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo (7-21 febbraio) si possono seguire anche sulla app myAudi.it. La casa dei Quattro Anelli - title sponsor della Coppa del Mondo di sci da 19 stagioni, mentre la filiale nazionale ha una partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) dal 2007 - mette a disposizione i video dei momenti salienti delle competizioni al termine di ogni giornata.

La rassegna iridata coinvolge 600 atleti di 70 nazioni con gli azzurri vogliono essere protagonisti, anche senza l'apporto del pubblico sulle piste. Per ridurre le "distanze" gli utenti potranno rivivere sulla piattaforma le emozioni delle gare. È un modo per vivere più da vicino la competizione, anche perché la rassegna è a porte chiuse: i tifosi non possono "partecipare" ai mondiali. Le presenze a Cortina sono contingentate e le attività dipendono dalla diffusione della pandemia.

Il costruttore “sfrutta” la propria familiarità con il circo bianco per offrire agli appassionati anche contenuti esclusivi come gli Audi Talks, cioè le tavole rotonde con atleti e altri personaggi del circuito. Gli appuntamenti, che poi resteranno on air, sono tre: il 9, il 13 e il 21 febbraio. Questi i canali e gli hastag da utilizzare: Linkedin> Audi Italia, Facebook> @AudiIT, #AudiMountainExperience, #FutureIsAnAttitude e #AudiTalks.

Gli atleti della Fisi hanno già dimestichezza con le Audi elettrificate. Lo scorso autunno era stata consegnata una flotta di 48 vetture destinate fra gli altri anche a Dominik Paris (che è tornato a vincere qualche giorno fa in Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, proprio alla vigilia dei mondiali di Cortina), a Federica Brignone (che ha vinto l'ultima Coppa del Mondo) e a Sofia Goggia, che si è infortunata nei giorni scorsi. La gamma ibrida per la Federazione include la nuova Q7 plug-in (381 o 456 cavalli di potenza e una quarantina di chilometri di autonomia a zero emissioni), ma anche le varianti ricaricabili della Q5 e delle A3 Sportback, della A6 Avant, della A7 Sportback e della A8.