I numeri del Porsche Experience Center Franciacorta, 191.000 km in pista e 22.000 visitatori in un anno

CASTREZZATO – Con i suoi 31.000 caffè serviti in dodici mesi, Porsche fa meglio di Alex Britti che si era fermato a 7.000 con la sua hit di quindici anni fa. La filiale nazionale del costruttore di Zuffenhausen ha celebrato simbolicamente in Franciacorta con il Festival 2022 il primo anniversario dell'inaugurazione del Porsche Experience Center (11 settembre 2021), l'ottavo a livello mondiale. Dopo aver rilevato il circuito e averne rinnovato le infrastrutture (5 piste disponibili: velocità, off-road, bassa aderenza, area dinamica e drifting), la casa tedesca appena approdata in Borsa ha tirato le somme dell'esercizio inaugurale. «Il riscontro che abbiamo raccolto durante questo primo anno di attività è estremamente positivo», sintetizza Pietro Innocenti, numero uno di Porsche Italia.

Sul circuito principale sono già stati percorsi 191.000 chilometri con la 911 Gt3 risultata inevitabilmente la vettura più gettonata da clienti e appassionati del marchio. Che hanno affollato anche il tracciato riservato ai kart elettrici, dove sono stati contabilizzati 90.000 giri (quello più veloce è stato completato in 41''894). Nel complesso il Pec italiano ha già ospitato 148 eventi, praticamente quasi uno ogni due giorni.

Il Porsche Festival dello scorso anno aveva calamitato l'interesse di 8.000 persone per un totale di 1.152 Porsche coinvolte (nuovo record della rassegna, giunta alla settima edizione): quello del 2022 è in corso e si concluderà nel pomeriggio di domenica con previsioni di affluenza simili, ma con l'obiettivo di superare quel primato. Le strade vicino al circuito sono pattugliate dalle forze dell'ordine e a chi arriva in auto capita di imbattersi in “convogli” di Porsche in viaggio verso il Festival.

I gestori del Pec hanno già registrato un totale di 22.000 presenze con visitatori di 54 nazionalità. «Il Porsche Experience Center Franciacorta ha avvicinato più persone al nostro marchio, anche chi non è da sempre un appassionato Porsche», spiega Pietro Innocenti, Ad di Porsche Italia. «C’è chi viene al Pec per spingere al massimo la propria Porsche, ma anche chi viene per vivere una giornata fuori dall’ordinario all’interno di uno spazio esclusivo che offre esperienze memorabili», insiste il manager.