IAA Mobility, sorprese da favola sulla via della seta: BYD lancia le colonnine da mille kW. Novità anche per Leapmotor e XPeng

MONACO DI BAVIERA - Nel 2023 all’IAA Mobility si era assistito a un’ondata proveniente dalla Terra del Dragone. Le Case cinesi avevano svolto il ruolo da protagoniste al Salone dell’Auto di Monaco di Baviera con una massiccia invasione di vetture. Quest’anno la quantità dei marchi è stata sostituita dalla concretezza e dalla qualità. Lo dimostra la presenza di auto espressamente pensate e realizzate per il mercato europeo. A catalizzare l’attenzione dei riflettori è sicuramente BYD. Il colosso cinese sta proseguendo l’assalto all’Europa con una gamma sempre più articolata, tanto da scegliere la vetrina di Monaco per svelare la Seal 06 DM-i Touring. Si tratta della prima station wagon del marchio cinese dotata del sistema plug-in, composto dal 1.5 aspirato abbinato a due motori elettrici, in grado di percorrere fino a 1.350 km di cui ben 100 in elettrico. Alla Touring verrà affiancata anche la variante berlina che consentirà un’autonomia di oltre 1.500 km.

Durante il Salone di Monaco Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha confermato che dal nuovo stabilimento ungherese di Szeged, entro la fine dell’anno, usciranno le prime citycar Dolphin Surf. Mentre nel 2026 si assisterà alle prime istallazioni della rete di ricarica Flash Charging, da un megawatt di potenza, con le Denza Z9 GT che faranno da apripista a questa tecnologia. Anteprima mondiale anche in casa Leapmotor per la B05, la prima hatchback di segmento C destinata al mercato europeo. Caratterizzato dal design Tech-Nature, la vettura presenta forme morbide e fluide. Lunga 4,43 metri e totalmente elettrica, la B05 debutterà il prossimo anno e condividerà il pianale con il Suv B10, il cui arrivo nei concessionari è imminente. Il prezzo di lancio di 26.900 Euro rende la Leapmotor tra i C-Suv elettrici più competitivi in circolazione. A questo si aggiunge un look dinamico e filante e un comparto tecnologico di prim’ordine, come il touch screen flottante da 14,6”.

Due i tagli di batteria, da 56,2 e 67,1 kW, che consentono fino a 434 km di autonomia abbinati a un motore da 218 Cv. Tra i protagonisti dell’IAA Mobility 2025 c’è anche Xpeng che ha portato la Next P7, una berlina sportiva sviluppata anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Se l’arrivo in Europa è ancora da definire, con i suoi 593 Cv la P7 in Cina è già una realtà e ha al suo attivo il record di 3.961 km percorsi in 24 ore. Presenti a Monaco anche il Suv elettrico G6, in grado di percorrere fino a 570 km con una ricarica, la lussuosa ammiraglia G9 e la monovolume da sette posti X9. Non solo auto, perché Xpeng ha annunciato l’imminente apertura del suo primo centro di ricerca e sviluppo europeo proprio a Monaco di Baviera.

Il Salone dell’auto è stata l’occasione per accogliere nel Vecchio Continente il marchio cinese GAC con due modelli a zero emissioni. Il C-Suv Aion V, che offre una potenza massima di 150 kW e un’autonomia fino a 500 km, e al suo fianco la Aion UT una vettura di segmento C nata nel centro stile di Milano espressamente per il mercato europeo. Presente in Baviera anche Dongfeng con la sua Box, un’utilitaria che in 4 metri offre cinque posti e un’autonomia fino a 310 km con un prezzo d’attacco sotto i 20.00 Euro. Se due anni fa il futuro passava da Monaco, quest’oggi in Germania quasi tutto è diventato realtà.