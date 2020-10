Icona Group, il design futuristico esposto in Oriente. Parteciperà al China International Import Expo

PECHINO - Icona Group, un'azienda globale di design con sede in Italia, ha in programma di partecipare per la prima volta, quest'anno, al China International Import Expo (CIIE). Nel mercato cinese da molti anni, Icona mostrerà al mondo la trasformazione tecnologica dell'azienda attraverso le sue esposizioni futuristiche a questo CIIE. Al CIIE Icona presenterà due concept car e un telaio per auto senza conducente, oltre a una concept car progettata appositamente per i giovani, che ha tratto ispirazione più dagli smartphone e dalla moderna estetica architettonica che dalle auto tradizionali. Secondo Enea Colombo, direttore generale di Icona Design Shanghai, dopo l'epidemia di COVID-19, alcuni dei dipendenti stranieri della società rimasti bloccati all'estero sono riusciti a tornare in tempo per prepararsi alla terza edizione del CIIE grazie all'assistenza delle autorità locali di Shanghai. Colombo ha affermato che l'azienda ha deciso di aumentare gli investimenti in Cina ed espandersi con nuove attività, tra cui piani per integrare la tecnologia 5G cinese nel design e fornirla a più clienti.

"Riteniamo che il mercato cinese sia uno dei mercati a più rapida crescita al mondo. Secondo me le persone in Cina sono più aperte, e questo ha reso il Paese il posto giusto per presentare nuove tecnologie. In Cina è anche facile trovare qualsiasi tipo di tecnologia di cui abbiamo bisogno per il nostro sviluppo", ha aggiunto Colombo. Il CIIE sta spingendo più aziende straniere a partecipare all'esposizione per aumentare gli investimenti in Cina. Durante le due principali fiere commerciali a Shanghai nella prima metà di quest'anno, sono stati sviluppati in città 32 progetti di espositori al CIIE. Da gennaio ad agosto di quest'anno, la quantità effettiva di investimenti diretti esteri a Shanghai ha raggiunto quota 13,88 miliardi di dollari, un aumento del 5,9% su base annua.