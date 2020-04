Il design ed i modelli Abarth premiati dai lettori di due riviste tedesche

BERLINO – Lo Scorpione “punge” ancora: nei primi mesi del 2020 ha fatto incetta di premi fra Germania, Slovenia e Ungheria. Per Abarth, insomma, la festa continua anche dopo le celebrazioni del 2019 per i 70 anni dalla fondazione. In Germania, il più grande mercato automobilistico d'Europa, il marchio del gruppo FCA è risultato particolarmente apprezzato dai lettori di due riviste specializzate.

Quelli di Auto Bild (57.000 giudizi espressi complessivamente) ne hanno decretato il successo del design in tre categorie nell'ambito del concorso “Best Brands 2020”. Per il terzo anno di fila le linee Abarth sono state decretate come le migliori nelle categorie citycar e cabrio. Ma, soprattutto, il design dello Scorpione ha ottenuto il primo posto assoluto. Il concorso è alla nona edizione ed in campi automobilistico erano rappresentati 37 brand.

«I lettori della testata sono entusiasti della Abarth 595/695 e della Abarth 124 spider», ha commentato Luca Napolitano, responsabile per l'aere Emea per Fiat e Abarth. «Questo premio è un importante riconoscimento e ci rende molto orgogliosi, confermando il valore della nostra strategia di dedicare grande attenzione all’esclusività del design di tutti i modelli», ha aggiunto.

Con il 64,2% dei consensi raccolti tra Germania, Svizzera e Austria (paese natale del fondatore Carlo Abarth), le Abarth 595 e 695 si sono aggiudicate la vittoria nel concorso “Racer of the Year” indetto dalla rivista Motorsport Aktuell nella categoria minicar. La testata ha complessivamente messo ai voti 67 modelli suddivisi in cinque classi e 135 piloti di nove discipline. La serie Abarth 595 è articolata su cinque varianti con potenze che comprese tra i 145 ed i 180 cavalli. La serie Abarth 695 è dedicata ai modelli speciali, come l'Abarth 695 70° Anniversario realizzata in 1.949 esemplari. I riconoscimenti tedeschi si aggiungo a quelli ottenuti in febbraio nelle edizioni nazionali di Slovenia e Ungheria dei concorsi “Best Cars 2020” della galassia “Auto Motor und Sport” che coinvolge 21 media di 17 paesi.