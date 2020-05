Volkswagen Group costruirà una fabbrica di celle batteria per auto elettriche a Salzgitter

ROMA – Si consolida la partnership instaurata nel 2019 tra il Gruppo Volkswagen e il produttore svedese di batterie Northvolt AB. Quello che doveva essere un accordo pensato per la produzione su larga scala di batterie agli ioni di litio in Germania, si allarga ulteriormente con un nuovo piano che prevede che il Gruppo automobilistico si occupi di costruire gli edifici e l’infrastruttura per la fabbrica in joint venture “Northvolt Zwei” (Northvolt Due) di celle batteria.

L’obiettivo è quello di sfruttare le sinergie presenti a Salzgitter, grazie alle attività del Centro di Eccellenza per Celle Batteria. Saranno investiti circa 450 milioni di euro in questo progetto. La joint venture prenderà poi in affitto gli spazi. L’avvio della produzione nel sito è previsto per la prima parte del 2024, con una capacità iniziale di 16 GWh, mentre l'inizio dei lavori è in programma entro la fine di quest'anno.

“Stiamo ottimizzando il posizionamento strategico del Gruppo Volkswagen nel settore delle batterie, fondamentale per il futuro” ha affermato Stefan Sommer, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per Componenti e Approvvigionamenti e Membro del Consiglio Direttivo di Northvolt AB. “Oltre a una base sicura di fornitura da produttori esterni, stiamo sviluppando sistematicamente ulteriori capacità”.

“La produzione di celle batteria a Salzgitter è un passo importante per la transizione verso la mobilità elettrica” ha dichiarato Thomas Schmall, CEO di Volkswagen Group Components. “Con la capacità produttiva e il Centro di Eccellenza stiamo raggruppando le competenze a Salzgitter, portando avanti l’ulteriore sviluppo delle batterie, mettendo a punto nuovi standard e trasferendoli direttamente al processo produttivo”