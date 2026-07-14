Il nuovo Suv-C Alfa Romeo che sarà prodotto a Melfi nel 2027, teaser mostrato al Tavolo Automotive

Il nuovo Suv di segmento C dell’Alfa Romeo sta prendendo forma, anzi l’ha già e oggi ne è stato mostrato un particolare nel corso del Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

È stato Emanuele Cappellano, chief operating officer di Stellantis Enlarged Europe, a mostrare un teaser del nuovo modello del Biscione che sarà prodotto a Melfi ed è stato preannunciato in occasione dello Stellantis Investor Day 2026 del 21 maggio durante il quale il ceo, Antonio Filosa, ha illustrato i programmi previsti all’interno del nuovo piano strategico FaSTLAne 2030.

L’immagine mostra il montante posteriore di una vettura dallo stile sportivo, rivelato dalla marcata inclinazione del lunotto. Il gruppo ottico posteriore mostra parzialmente il gruppo ottico con una luce che dovrebbe formare una firma luminosa simile a quella già vista su Junior e Tonale le cui dimensioni dovrebbero essere simili al nuovo modello del quale non si conosce ancora il nome.

La connotazione sportiva del nuovo Suv, le cui forme sono state definite dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino, dovrebbe evitare qualsiasi forma di cannibalizzazione con la Tonale. Anche la base tecnica sarà diversa e sarà costituita dalla piattaforma STLA Medium che consente di ospitare qualsiasi forma di propulsione. La presentazione al pubblico è prevista per il quarto trimestre del 2027.