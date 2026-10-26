Il volto di Sadako torna a vivere sui muri di Aielli: Kotè trasforma per Mazda la tragedia di Hiroshima in arte

L'artista Antonio Cotecchia firma per Mazda un murale che unisce pittura, memoria e cultura giapponese. Una bambina, una gru di carta e il linguaggio dell'arte contemporanea per ricordare che la pace comincia dai gesti di ciascuno.

Una bambina, mille gru e un muro che racconta. Una bambina giapponese, le pieghe di un foglio di carta e una gru pronta a spiccare il volo. Sono gli elementi di un'opera che porta nel cuore dell'Abruzzo una delle storie più drammatiche del Novecento. A realizzarla è Antonio Cotecchia, in arte Kotè, pittore e artista visivo che ha scelto di interpretare il volto di Sadako Sasaki, la bambina sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima e diventata, suo malgrado, un simbolo mondiale della pace.

Il murale nasce dalla collaborazione con Mazda Italia e trova spazio ad Aielli, nel progetto Borgo Universo, dove l'arte urbana è diventata un linguaggio capace di raccontare storie, recuperare memoria e dare una nuova identità ai luoghi. Non è un'opera decorativa e neppure una semplice commemorazione. È un'immagine che chiede di essere osservata e interpretata. Perché il volto di Sadako, ricomposto attraverso forme geometriche e colori, contiene una domanda che riguarda tutti: quanto siamo capaci di riconoscere il dolore degli altri?

Il gran sole di Hiroshima e la storia che non si dimentica. Per comprendere il significato del lavoro di Kotè bisogna tornare al 6 agosto 1945. Quel giorno Hiroshima viene cancellata dalla prima bomba atomica utilizzata in guerra. Sadako Sasaki ha soltanto due anni. Sopravvive all'esplosione, ma anni dopo sviluppa una leucemia legata all'esposizione alle radiazioni. Durante la malattia si dedica alla realizzazione delle gru di carta, seguendo una tradizione giapponese secondo la quale piegare mille origami a forma di gru può contribuire alla realizzazione di un desiderio. Il suo è quello di guarire.

Sadako muore nel 1955, a dodici anni, ma la sua vicenda continua a vivere nella memoria collettiva. Nel 1961 lo scrittore austriaco Karl Bruckner pubblica Sadako will leben!, conosciuto in Italia con il titolo Il gran sole di Hiroscima. Un romanzo destinato soprattutto ai ragazzi, nel quale la tragedia atomica viene raccontata attraverso le vicende di Sadako e del fratello Shigeo. Il libro ha avuto il merito di avvicinare generazioni di giovani lettori a una pagina di storia altrimenti difficile da comprendere nella sua dimensione umana.

Non soltanto le cifre delle vittime e le conseguenze della distruzione, ma la vita quotidiana di due bambini, le loro paure, i piccoli desideri e l'improvvisa irruzione della guerra. A distanza di oltre sessant'anni, Kotè riprende idealmente quel racconto e lo traduce in un linguaggio diverso. Dove Bruckner utilizzava le parole, l'artista impiega forme, colori e movimento. Il risultato è un'opera che non ha bisogno di spiegazioni per colpire, ma che invita a conoscere la storia nascosta dietro l'immagine.

L'origami diventa pittura. Formatosi all'Accademia di Belle Arti di Brera, Antonio Cotecchia ha sviluppato in oltre vent'anni di attività una ricerca che attraversa pittura, musica, arte urbana e sperimentazione visiva. Nel suo linguaggio convivono suggestioni espressioniste, futuriste e pop, con una particolare attenzione alla costruzione delle immagini e alla loro capacità di comunicare emozioni. Nel murale di Aielli questa ricerca incontra un elemento profondamente legato alla cultura giapponese: l'origami. Il volto di Sadako non viene rappresentato attraverso un ritratto tradizionale.

Le superfici si frammentano in campiture geometriche, le pennellate sembrano piegarsi come un foglio di carta, mentre la figura della bambina si fonde progressivamente con quella della gru. È una trasformazione visiva che contiene anche il significato dell'opera. Il volto umano diventa simbolo, la memoria individuale si trasforma in una storia collettiva, il dolore lascia spazio alla possibilità di immaginare un futuro diverso. La gru, nella tradizione giapponese, è associata alla longevità e alla buona fortuna. Nella vicenda di Sadako assume un significato ancora più profondo, diventando espressione del desiderio di vivere e di un mondo senza guerre.

L'arte che esce dai musei e incontra le persone. La scelta di realizzare il murale ad Aielli non è secondaria. In un museo l'opera viene cercata dal visitatore. Nello spazio pubblico, invece, entra nella vita quotidiana delle persone. Può essere osservata da un bambino che attraversa il paese, da un abitante che percorre la stessa strada ogni mattina o da un turista arrivato per conoscere i murales di Borgo Universo. Ed è proprio questa dimensione pubblica a rendere particolarmente efficace il lavoro di Kotè.

L'arte urbana modifica il rapporto tra l'opera e chi la osserva. Non impone un percorso prestabilito, non richiede un biglietto e non appartiene soltanto agli appassionati. Diventa parte del paesaggio e, con il tempo, della memoria del luogo. Ad Aielli, dove gli edifici sono progressivamente diventati superfici di espressione artistica, il murale dedicato a Sadako introduce un nuovo elemento: il dialogo tra la storia di una città giapponese e quella di una comunità abruzzese.

La pace non è un concetto astratto. Nel lavoro di Kotè il messaggio non si esaurisce nella condanna della guerra. Il tema centrale è la responsabilità individuale, la possibilità che ciascuno ha di contribuire, attraverso le proprie scelte, alla costruzione di una società più attenta agli altri. È lo stesso principio che emerge dalle testimonianze dei sopravvissuti di Hiroshima, quando persone comuni si ritrovarono ad aiutare sconosciuti in condizioni estreme. Per questo la collaborazione con Mazda assume un significato particolare.

L'azienda giapponese non ha chiesto all'artista di rappresentare un'automobile o di celebrare un prodotto, ma di interpretare una parte dolorosa della storia della città nella quale è nata. Un incontro tra industria e cultura che trova il proprio punto di equilibrio nella libertà del linguaggio artistico e nella volontà di condividere un messaggio. Il volto di Sadako rimarrà sui muri di Aielli. Non per cancellare il ricordo di Hiroshima, ma per impedire che diventi soltanto una data nei libri di storia. Perché, qualche volta, un muro può raccontare più di un monumento. E una gru di carta può ricordare al mondo quanto sia fragile, e preziosa, la vita.