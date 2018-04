Illeso bambino sbalzato dal tettuccio di una vecchia Fiat 500 dopo incidente

MONZA - Un bambino di 10 anni è uscito miracolosamente illeso dopo essere stato sbalzato fuori dal tettuccio dell’ auto del padre, di 46 anni, con il quale viaggiava, a Villasanta (Monza). A quanto si è appreso, per cause ancora da ricostruire, un modello “storico” di una Fiat 500 si è ribaltato su un fianco. In seguito all’urto il bambino è stato sbalzato fuori dal tettuccio semiaperto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri. Il bambino, medicato in ospedale per precauzione, ha riportato qualche escoriazione. Più serie, ma non gravi, le condizioni del padre, trasportato in ospedale per accertamenti.