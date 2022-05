In autostrada contromano, fermato 84enne. Ritirata la patente e fermo amministrativo dell’auto per l'anziano guidatore

FORLI - Ritirate 5 patenti (di cui tre per guida in stato di ebbrezza), contestate oltre 60 infrazioni al codice della strada (di cui 4 per uso durante la guida dello smartphone) e decurtati 110 punti dalle patenti di guida. Questo il bilancio numerico dell’attività della polizia stradale di Forlì Nel corso dell’ultimo fine settimana. Sabato pomeriggio, in particolare, le pattuglie della Sottosezione autostradale di Forlì hanno intercettato prima che si verificasse un grave incidente un 84enne che, alla guida della auto, aveva imboccato dal casello di Valle del Rubicone l’A/14 in direzione sud, ma nella carreggiata che invece porta a Bologna, ossia quella in direzione nord.

Mentre un primo equipaggio, che transitava in direzione nord all’altezza di Riccione, ha attivato subito una safety car con lampeggiante e sirena per rallentare il traffico, un altro ha raggiunto il casello di Rimini Nord, per andare incontro al veicolo contromano. La manovra ha funzionato: quando le pattuglie si sono trovate davanti il veicolo che procedeva in terza corsia nella direzione sbagliata, questo aveva già rallentato perché anche grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti, aveva capito l’errore. L’84enne ha ammesso di essersi confuso e che, dopo essere entrato per sbaglio in autostrada in senso contrario, non riusciva più a tornare indietro, ringraziando le pattuglie per il loro intervento. I poliziotti gli hanno ritirato la patente (in vista della revoca) e sottoposto a fermo amministrativo l’ auto per tre mesi.