In dono al Papa da Exelentia due veicoli elettrici per i viaggi apostolici nel mondo

Papa Leone XIV ha ricevuto da Exelentia due veicoli elettrici per i viaggi apostolici in tutto il mondo. Lo riferisce il Governatorato. L'idea di realizzare due veicoli elettrici di dimensioni compatte che possano essere comodamente trasportati in aereo nelle tratte di lungo raggio e rispondano ai più alti standard di sicurezza "nasce da una preziosa e stretta collaborazione con il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, che ha supervisionato e supportato le singole fasi del progetto", riferisce una nota.

I veicoli in questione possono essere trasportati, con comodità e sicurezza, negli aerei che effettuano tratte di lungo raggio, senza essere smontate, con una chiara facilitazione delle operazioni di imbarco e sbarco e con una netta riduzione dei tempi logistici. Al fine di potenziare la comodità di utilizzo, la carrozzeria è stata customizzata con l'aggiunta di un maniglione anteriore e appoggi laterali posti sotto al poggiabraccio, di modo da offrire prese sicure e comodità nella salita e discesa del mezzo che così si presta a sostenere e accompagnare le apparizioni in pubblico del Papa nelle città di tutto il mondo.