In Europa Volvo lancia lo Stay Home Store, acquisti online anche in Italia

GOTEBÖRG – Lo Stay Home Store è la concessionaria virtuale lanciata da Volvo Cars per garantire acquisti in sicurezza in questo di restrizioni agli spostamenti. Da una parte il costruttore scandinavo pensa alla sicurezza del personale e dei clienti e dall'altra punta a sostenere il volumi, che hanno un subito un calo del 20% nel primo trimestre del 2020.

La casa svedese spiega che il concetto è dedicato a chi «desidera acquistare un’auto in un modo totalmente sicuro e con estrema facilità». Lo showroom digitale è disponibile nei principali mercati del Vecchio Continente, fra i quali c'è naturalmente anche quello italiano. In attesa di attivarlo in altri paesi, per il momento è accessibile anche dalla Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito.

In questo periodo, il costruttore desidera «offrire ai clienti la possibilità di trovare una nuova Volvo adatta alle loro esigenze senza dover attendere la fine dell’emergenza», ha dichiarato Lex Kerssemakers, responsabile Vendite Globali. La vetrina virtuale consente agli interessati di “visitare” un concessionario senza spostarsi da casa grazie ad una piattaforma «trasparente e facile da usare».

Con questa congiuntura, ha reso noto Volvo, con lo Stay Home Store in alcuni mercati per chi acquista online sono previste «condizioni di flessibilità supplementari come l’acquisto senza alcun anticipo o periodi di noleggio auto gratuiti». Negli Stati Uniti alcuni concessionari hanno cominciato ad offrire il servizio di ritiro e consegna dei veicoli per manutenzione ed assistenza (Volvo Valet).