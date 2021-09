In Ferrari a 150 km/h sulle Alpi, multe per migliaia euro e patenti ritirate ai partecipanti di un “road trip”

AOSTA - Multe per migliaia di euro sono state comminate dalla Polizia cantonale del Vallese (Svizzera) ad un gruppo di auto sportive che partecipava ad un “road trip” sulle Alpi. In dettaglio, durante un controllo sul colle del Sempione, a pochi chilometri dal confine con l’Italia, sono state fermate due Ferrari che viaggiavano a 150 km/h su un tratto dove il limite è di 80 km/h. Si tratta di uno svedese e un norvegese a cui è stata ritirata la patente ed inflitta una multa “salata”. Oltre a queste due sanzioni per eccesso di velocità, sono state rilevate altre 17 infrazioni tra i partecipanti al ‘road trip’, alcuni dei quali sono stati denunciati alle autorità elvetiche.