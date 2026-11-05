In Italia il 60% degli spostamenti urbani ancora in auto, 34% in bici e mezzi pubblici. Livello invariato dal 2000

In Italia oltre un tragitto su quattro entro i due chilometri viene ancora percorso in auto, che nel complesso assorbe più del 60% degli spostamenti. La quota degli spostamenti a piedi, in bicicletta, con la micromobilità e con il trasporto pubblico si attesta nel 2025 al 34%, un livello sostanzialmente invariato rispetto al 2000. Eppure, oltre l'80% degli spostamenti avviene entro dieci chilometri e l'85% dura meno di mezz'ora, distanze che si prestano a mezzi alternativi all'auto. Sono i dati emersi alla presentazione di oggi a Roma dell'Urban Award, il premio per i Comuni italiani più impegnati sulla mobilità sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com.

L'Urban Award sarà assegnato il 26 novembre a Verona, nell'ambito dell'Assemblea nazionale Anci. Il premio guarda al grado di attuazione dei progetti, alla fruibilità dei servizi e ai risultati sul territorio, dal contributo alla riduzione dell'inquinamento al coinvolgimento della comunità. Il regolamento privilegia interventi già realizzati o concretamente avviati: le iniziative soltanto annunciate o programmate non sono sufficienti per la valutazione. Un ruolo è riconosciuto anche alla comunicazione e alla partecipazione di cittadini, scuole, associazioni e imprese. Secondo l'Osservatorio Audimob di Isfort, nelle città con oltre 250mila abitanti il trasporto pubblico raggiunge il 18,4% degli spostamenti, mentre nei Comuni sotto i 50mila abitanti scende al 4-5%.

Nei piccoli Comuni il peso dell'automobile arriva a sfiorare il 75%. I dati Isfort mostrano che, dove si investe nelle reti del trasporto pubblico, nei percorsi ciclabili e nella sicurezza degli spazi urbani, i risultati migliorano. Secondo Ecosistema Urbano 2026, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, nei capoluoghi italiani il tasso medio di motorizzazione è passato da 68,3 auto ogni cento abitanti nel 2024 a 69,85 nel 2025, mentre lo spazio delle isole pedonali è sceso in media da 48,6 a 48,2 metri quadrati ogni cento abitanti.