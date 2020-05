Incendio Adler, solidarietà dell’Anfia a Scudieri. Sospetti sulla presenza di gas metano nel sottosuolo

NAPOLI - “Il Consiglio Direttivo, la Direzione, il team ANFIA e tutti gli associati desiderano esprimere sincera vicinanza e partecipazione allo sconcerto e al dolore del Presidente dell’Associazione Paolo Scudieri per il terribile incidente che ha colpito il cuore della sua impresa”. Comincia con queste parole il messaggio di solidarietà indirizzato al numero uno dell’ANFIA, dopo il catastrofico incendio che ha provocato la morte di un operaio, il ferimento di altri due, e distrutto la sede storica della sua azienda, la Adler di Ottaviano (Napoli): un’autentica eccellenza italiana con sedi distaccate in 23 Paesi (sono 64 gli stabilimenti Adler attivi nel mondo), 7 siti di ricerca e sviluppo, oltre 15.000 dipendenti, un fatturato superiore a 1,5 miliardi e un parterre di clienti che spaziano dalle più importanti industrie automobilistiche (Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Porsche, Toyota, Volkswagen, General Motors) all’industria del trasposto aereo e ferroviario.

Specializzato nelle forniture di componentistica lavorata con poliuretani, poliolefine, polipropilene e polivinile (in pratica tutto ciò che serve per gli interni di auto, bus, camion, treni, aerei), da qualche tempo Adler si è specializzata anche nella produzione di telai e componenti in carbonio e nella ricerca avanzata su progetti incentrati sull’idrogeno e la guida autonoma. Per questo la distruzione della sede storica, a Ottaviano, e la morte di uno dei dipendenti, hanno provocato sconcerto e dolore sia sul territorio, sia in tutto l’ambiente dell’automotive.

Nel messaggio di solidarietà inviato a Scudieri dai colleghi dell’ANFIA vengono formulati auguri “affinché uno dei player tra i più importanti del settore della componentistica automotive italiana possa superare presto e al meglio questo triste capitolo della sua storia, per continuare a recitare un ruolo di primo piano nei mercati globali”.

Non viene trascurato, nel messaggio, il grave lutto che ha investito l’azienda con la morte di un operaio di 55 anni, sposato e padre di due figli. “Le nostre più sentite condoglianze – si legge nella nota – vanno alla famiglia di Vincenzo Lanza, che tragicamente ha perso la vita sul posto di lavoro, e a tutti coloro che, nel mondo, lavorano per il Gruppo ADLER. Ai dipendenti rimasti feriti, speranza e preghiera di una pronta guarigione”.

Il più grave dei due operai sopravvissuti alla terribile esplosione e all’incendio che ne è seguito è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata: ha un polmone perforato, ha subìto varie fratture agli arti e lamenta ustioni in buona parte del corpo. Sull’incidente la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta e il corpo dell’unica vittima sarà sottoposto ad autopsia. Sembra assolutamente da escludere la matrice dolosa, mentre si fa strada un’ipotesi inquietante, legata alla presenza di gas metano nel sottosuolo, proprio nei pressi del capannone dell’Adler. In via del tutto teorica è possibile ipotizzare che una perdita di gas abbia provocato la fortissima esplosione, in conseguenza della quale si sarebbe sviluppato subito dopo l’incendio che ha distrutto la fabbrica. I materiali contenuti nel serbatoio dell’Adler, infatti, sono infiammabili ma non esplodenti.

Intanto le persone più vicine alla famiglia Scudieri hanno riferito di un dolore indicibile dei titolari dell’azienda, che a Ottaviano hanno radici profonde e sul territorio sono conosciuti per comportamenti di estrema correttezza e rispetto verso collaboratori, dipendenti e concittadini. Tra le tante persone accorse sul luogo del disastro e nei commenti del giorno dopo il sentimento più diffuso è parsa l’incredulità. La stessa famiglia dell’unica vittima è legatissima ai titolari dell’Adler, considerati amici più che datori di lavori. Vincenzo Lanza lavorava in azienda da 25 anni ed era considerato uno dei dipendenti più fedeli e affidabili. Proprio per questo, persone vicine agli Scudieri hanno riferito di “una profonda costernazione e di una forte vicinanza alla famiglia della vittima”. Ciò detto, un particolare non trascurabile può mitigare almeno in parte il grande dolore: in quel capannone lavorano di solito 26 addetti, ma al primo giorno post lockdown non c’era ancora quasi nessuno. Il caso ha voluto che si sia evitata una strage di proporzioni immani.