Incentivi auto al via, ecco gli sconti modello per modello: come funzionano e quanto si risparmia

Scatta da oggi, 16 maggio, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’operazione “incentivi verdi” per le auto, che sarà subito operativa - con la possibilità di stipulare i contratti presso le concessionarie - ma che obbligherà ad attendere il 25 maggio per l’attivazione della piattaforma su cui le aziende commerciali dovranno “prenotare” la pratica per il bonus. Gli sconti che potranno essere ottenuti variano da 2.000 euro per i veicoli con motori tradizionali a basso...

