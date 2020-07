Incentivi, Hyundai gioca d’anticipo con una una super rottamazione “fai da te”

MILANO - Giocare d’anticipo aiuta a vincere. Così, in un mercato faticosamente proiettato al recupero, Hyundai ha lanciato la sfida: «In attesa che gli incentivi del governo diventino operativi, la rottamazione l’abbiamo fatta noi, già dall’inizio di luglio». È Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Italia, a presentare la Maxi Rottamazione del brand coreano: «Un modo concreto per dare slancio al rinnovo del parco circolante che, con un’età media di 12 anni, è tra i più obsoleti d’Europa.

Nel primo semestre il mercato italiano ha perso 500 mila immatricolazioni e potrebbero essere 700 mila a fine anno. Bisogna incoraggiare il ricambio che significa più sicurezza e minor impatto ambientale». Hyundai punta a mantenere il 3% di quota-mercato con una penetrazione del 4% sul canale privati. Per centrare l’obiettivo, Crespi cala gli assi: «Siamo l’unico marchio con 5 tecnologie elettrificate, dal mild-hybrid all’idrogeno e a fine 2020 avremo rinnovato il 100% della gamma, con il 90% di soluzioni elettrificate. Oggi siamo dunque in grado di offrire soluzioni su misura per tutti, soprattutto accessibili». La Maxi Rottamazione, che a fine mese potrebbe essere prorogata, prevede un incentivo di 1.500 euro rottamando una vettura di almeno 10 anni (immatricolata entro il 31 dicembre 2009). L’offerta è valida per l’acquisto di tutti i modelli, dalla gamma i-Range con nuova i10, i20 e i30, alla gamma green Ioniq, fino all’ampia famiglia dei Suv con Kona, Tucson e Santa Fe, disponibili sia con motori termici sia elettrificate.

A questo si sommano due inediti voucher. Il primo, Loyalty, premia chi già possiede (anche nel proprio nucleo familiare) una Hyundai con uno sconto addizionale, variabile in base al modello, da 500 a 1.500 euro. Il secondo voucer, New Buyer, è per chi acquista la sua prima auto (non necessariamente neopatentati) e vale altri 500 euro. Vantaggi, inoltre, per chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, flessibile e personalizzabile, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla. Con questa formula, ad esempio, la Tucson Mild Hybrid 48V in allestimento Xprime che costerebbe 33 mila euro offre un vantaggio cliente di 8.300 euro cumulando Maxi Rottamazione,voucher Loyalty e finanziamento i-Plus Gold.

E parliamo della versione comprensiva dei pacchetti Tech e Safety che include navigatore touch da 8” con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, cerchi in lega da 18’’, sensori di parcheggio posteriori, Krell Premium Sound System e i sistemi di guida assistita Smart Sense come monitoraggio degli angoli ciechi, riconoscimento lmiti di velocità, frenata autonoma di emergenza con riconoscimento pedoni. Per una Kona Hybrid 1.6 da 141 Cv (28.850 euro di listino) si risparmiano 7.350 euro, e si arriva a 4.500 per una i10 con motore 1.0.

Hyundai ha molte novità in cantiere, alcune già svelate, altre ancora da “sdoganare” ma attese entro fine anno. Si va dalla versione sportiva N del crossover Kona alla prossima generazione del Suv compatto Tucson, soprattutto al rinnovamento radicale (molto più di un restyling) della Santa Fe. L’ammiraglia amplierà l’offerta con le versioni elettrificate full hybrid e plug-in, che per il brand sono diventate una vera missione ecologica.