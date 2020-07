Incentivi Peugeot, il Leone gioca d’anticipo: fino ad 11.000 euro sulle ecologiche

MILANO - Tra i marchi che fanno dell’elettrificazione un percorso virtuoso verso la transizione energetica, Peugeot è particolarmente attiva. La Casa del Leone ha già due modelli al 100% elettrici nei saloni delle concessionarie: la compatta e-208 (declinazione a emissioni zero dell’Auto dell’Anno) e il Suv e-2008.

In più, c’è la gamma con tecnologia ibrida plug-in oggi disponibile sui modelli di segmento superiore come 508 Hybrid (anche station wagon) e 3008 Hybrid (anche nella versione Hybrid4 a trazione integrale).

«Il 10% dei clienti che hanno acquistato la 208 hanno scelto la versione full-electric – spiega Salvatore Internullo, direttore Peugeot Italia – e sono molto soddisfatti. Il Covid non ha frenato questa voglia di auto a batterie, che non hanno subito cali di desiderio né flessioni di mercato. Ma noi abbiamo tante offerte, un’intera gamma elettrificata lanciata 5 mesi fa con modelli all’avanguardia tecnologica. E molti altri modelli ecologici sono in arrivo». Nel 2023 ogni vettura Peugeot avrà una versione elettrificata, strada seguita anche dai minivan (Traveller) e dal commerciale e-Expert in attesa del nuovo Boxer in autunno.

Il manifesto di questa rivoluzione verso la mobilità sostenibile è stato il concept e-Legend presentato due anni fa al Salone di Parigi: un saggio di veicolo al 100% elettrico, autonomo e iperconnesso. «Da quel progetto – aggiunge il manager – abbiamo preso ispirazione per costruire un presente sostenibile e un futuro all’insegna dell’ecologia avanzata. Già oggi il 95% della nostra gamma vanta emissioni che non superano i 110 grammi/km, la soglia indicata per accedere anche agli incentivi statali».

L’obiettivo è chiaro: recuperare almeno in parte i volumi evaporati con l’emergenza sanitaria. Così si moltiplicano le offerte di incentivi autonomi «per favorire il ricambio del parco circolante e offrire ai clienti soluzioni economiche appetibili e accessibili». L’EcoBonus Peugeot è già in vigore, particolarmente allettante. «Non abbiamo aspettato agosto, quando dovrebbero arrivare gli incentivi statali – prosegue Internullo – e proponiamo vantaggi che partono da 5mila euro, salgono a 9mila per le versioni con motore termico e fino a 11mila per i modelli elettrificati. Sono incentivi erogati senza l’obbligo di dover rottamare un’auto e senza altri vincoli, estesi anche al settore del noleggio. Per fare un esempio, parliamo di 7mila euro di vantaggio-cliente per una 2008 e di 9mila per la 3008, fino agli 11mila della 508 Hybrid. Somme che si potranno cumulare con altri incentivi governativi, fino a ottenere sconti straordinari. Chi compra un’elettrica a Milano, dove esiste anche un bonus ecologico aggiuntivo, può strappare prezzi che parevano inimmaginabili. Anche così si favorisce l’elettrico».

Ma Peugeot non dimentica la tendenza crescente al leasing, un business interessante per cui la Casa francese ha creato la formula Free2Move. «Un grande successo – conclude Internullo – visto che ha scalato nei primi sei mesi di quest’anno la classifica del settore fino a raggiungere la leadership».