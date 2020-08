Incentivi statali e Progetto Valore: ecco i vantaggi di Volkswagen. Sconti su tutta la gamma, rimborso delle prime tre rate

VERONA - Ad agosto Volkswagen affianca agli Ecoincentivi statali, gli Incentivi Volkswagen. Le offerte più interessanti si basano in particolare sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) e includono il rimborso delle prime tre rate, oltre alla manutenzione ordinaria e all'assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto. Grazie agli Ecoincentivi statali o agli Incentivi Volkswagen, che estendono gli sconti a tutte le versioni dei popolari T-Cross e T-Roc, ad agosto è possibile avere la city car up! da 99 euro al mese, la compatta Polo da 109 euro al mese, il city suv T-Cross da 119 euro al mese, il crossover compatto T-Roc da 149 euro al mese e la nuova Golf 8 eTSI mild hybrid da 229 euro al mese. Inoltre, per chi cerca il massimo della sostenibilità, gli Ecoincentivi statali permettono di avere l'elettrica e-up!, capace di un'autonomia WLTP di 257 km, a soli 99 euro al mese. Per tutta la durata del contratto, sono incluse la manutenzione ordinaria dell'auto Volkswagen scelta e un'assicurazione a tutela della salute della Volkswagen Financial Services.

Questa prevede a favore del cliente un'indennità di 100 euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d'indennità da convalescenza. A rendere ancora più conveniente scegliere una nuova Volkswagen contribuiscono gli Ecoincentivi statali per le auto che emettono tra 61 e 110 g/km di CO2: questi garantiscono uno sconto di 1.500 euro per chi rottama un'auto di almeno 10 anni e con omologazione antinquinamento fino a Euro 4, o di 750 euro senza rottamazione.I vantaggi sono ancora più convenienti se si sceglie di acquistare una Volkswagen ibrida plug-in, come la Passat Variant GTE, o una totalmente elettrica, come la e-up!: in questi due casi, lo sconto con rottamazione è pari rispettivamente a 4.500 e 8.000 euro. Dove non arrivano gli sconti governativi ci pensa la Volkswagen, che estende lo sconto di 1.500 euro con rottamazione o 750 euro senza rottamazione a tutti i motori dei modelli T-Cross e T-Roc. Infine, per coloro che desiderano il massimo della sostenibilità, c'è l'offerta dedicata alla city car elettrica e-up! capace di 257 km di autonomia nel ciclo WLTP e ricarica rapida da 40 kW in corrente continua DC. In caso di rottamazione, l'anticipo è pari a 2.800 euro, mentre i 35 canoni mensili sono di soli 99 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,77%).