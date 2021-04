Incidente Tesla in Texas, Autopilot non era in funzione. Musk respinge le critiche, vettura non aveva Full Self Driving

LOS ANGELES - I dati recuperati finora mostrano che l'Autopilot non era in funzione e che il proprietario della vettura non aveva acquistato l'opzione 'Full Self-Driving'. Lo twitta Elon Musk in merito all'incidente di una Tesla in Texas nel quale sono morte due persone. Musk respinge così le critiche a Tesla e alla sua tecnologia, ritenuta inizialmente responsabile dell'incidente.

Il veicolo stava viaggiando a nord di Houston con due passeggeri, uno di 69 e uno di 59 anni, quando si e' schiantato contro un albero e si e' incendiato. Quando la polizia e' arrivata sul luogo dell'incidente, una delle due vittime era seduta nel posto accanto al guidatore e l'altra dietro.