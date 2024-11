Indagini su affidabilità, Tesla male in Germania e negli Usa. Model 3 si è classificata all'ultimo posto nei test

Venti di burrasca su Tesla e sull'affidabilità delle sue auto elettriche vendute in Europe e Stati Uniti. In Germania la Model 3 si è classificata all'ultimo posto nei test di affidabilità dell'ente tedesco TÜV realizzato esaminando i difetti dopo 2-3 anni di vita. Valutazione obbligatoria di idoneità alla circolazione, il test TÜV - ufficialmente chiamato Hauptuntersuchung - riguarda tutte le auto in circolazione sulle strade tedesche. Prevede l'effettuazione ogni 24 mesi una volta raggiunti i tre anni di età, con gli ispettori TÜV che verificano le condizioni e il funzionamento di tutto il veicolo, dalla struttura del telaio ai freni, allo sterzo, alle sospensioni, alle luci e a un lungo elenco di altri elementi. Mentre modelli come la Honda Jazz e la Porsche 911 si sono classificate ai vertici per il ridotto numero di inconvenienti mentre la Tesla Model 3 è scivolata in fondo alla graduatoria per un'elevata frequenza di problemi con luci, freni e sospensioni.

«Le elevate percorrenze non possono mascherare le scarse prestazioni della Model 3 - ha affermato Joachim Bühler, amministratore delegato della TÜV Association - Oltre ai difetti nei freni e nelle sospensioni, la Tesla ha anche un numero particolarmente elevato di difetti di illuminazione. Ciò evidenzia carenze nell'assistenza e nella manutenzione». Le cose non vanno meglio negli Stati Uniti, dove Tesla è in fondo alla classifica della JD Power Quality Survey assieme a Rivian e Polestar. Queste valutazioni provengono dai dati di riparazione e dalle risposte dei clienti a 227 domande che coprono 10 categorie che includono sedili, gruppo propulsore, esperienza di guida, sietemi di assistenza e infotainment.