Indycar, il cavatappi di Laguna Seca intitolato ad Alex Zanardi. Nella cerimonia celebrato lo storico sorpasso

Nella giornata di domani, 4 settembre 2026, una delle curve più famose del motorsport, quella del cavatappi sul circuito di Laguna Seca, negli USA, verrà intitolata all'indimenticabile Alex Zanardi, il compianto pilota italiano che ha scritto pagine indelebili nel mondo delle corse automobilistiche. Sarà anche l'occasione per commemorare il 30° anniversario del suo straordinario sorpasso, avvenuto all'ultimo giro della gara di Laguna Seca dell'8 settembre del 1996, al volante della Honda Reynard numero 4 del team Target Chip Ganassi, ai danni di Bryan Herta, quando correva nel campionato CART, l'equivalente dell'attuale serie Indycar.

La manovra, audace e temeraria, effettuata all'ingresso del famigerato cavatappi, valse a Zanardi la vittoria e divenne uno dei momenti più iconici della sua carriera. Nel corso della cerimonia, in cui verranno svelati i progetti per una targa commemorativa che collegherà in maniera permanente il nome di Zanardi ad uno dei luoghi simbolo del motorsport, ci saranno personaggi che sono stati a fianco del pilota italiano nel corso della sua carriera, tra cui Chip Ganassi, Max Papis, Doug Boles ed altre leggende dell'Indycar.

Due volte campione CART e vincitore di 15 gare nella categoria, Zanardi, dopo l'incidente del 2001 al Lausitzring, in cui perse entrambe le gambe, divenne simbolo di resilienza e di ammirazione per la sua capacità di tornare a correre e per la forza con cui seppe reinventarsi come atleta paralimpico plurititolato in handbike.