Infiniti, un concept elettrico darà spettacolo a Pebble Beach

PEBBLE BEACH - Anche Infiniti, marchio di lusso del gruppo Nissan, intende dire la sua nel futuribile – ma sempre più vicino, stando alle dichiarazione dei costruttori – mondo della mobilità elettrica. E per sottolineare questo ambizioso programma ha deciso di puntare sul più ricco, spettacolare, affollato e affascinante concorso d'eleganza del mondo: quello che ogni anno in agosto tiene banco nel favoloso scenario di Pebble Beach, in California, e nel suo straordinario «Golf course».

Difficile trovare un ambiente più adatto per un costruttore premium che una location simbolo del lusso e della ricchezza a stelle e strisce, dove per una settimana a metà agosto le più avveniristiche concept car debuttano davanti a un pubblico selezionato, sfilando fianco a fianco con le più rare e preziose auto d'epoca che si contendono la corona di «Best of show», la cui consegna avviene sullo scenografico green della buca 8 a picco sul Pacifico, considerata la più spettacolare di quello che per molti esperti è il più bel percorso da golf del pianeta.

In questa eccezionale kermesse, dove lo scorso anno Infiniti ha svelato la Prototype 9, roadster elettrica dallo stile retrò ispirato alle vetture a ruote scoperte da Gran Premio degli Anni 40 del Novecento, il marchio nipponico ha deciso di concedere il bis, illustrando un'ulteriore tappa della sua marcia di avvicinamento all'elettrificazione che, come annunciato all'inizio dell'anno, coinvolgerà la sua intera produzione a partire dal 2020.

Protagonista dell'evento di quest'anno è una nuova concept car a batterie il cui nome e le cui caratteristich tecniche verrano svelato solo nel corso dell'evento californiano. Finora, la comunicazione Infiniti si è limitata a specificare che si tratta del primo progetto realizzato dal nuovo direttore esecutivo del design Karim Habib, e sviluppato dal suo team che si divide tra i centri stile dislocati in Giappone, Usa e Regno Unito.

È lo stesso designer a spiegare gli obiettivi della vettura portata a Pebble Beach: «È un concept che spiega con chiarezza la direzione in cui sta andando Infiniti. Per noi, l'elettrificazione non può prescindere dalle performance: i nostri modelli elettrificati dovanno essere quindi potenti, efficienti e piacevoli da guidare. Un traguardo ambizioso da perseguire con un impegno di cui il nuovo concept offre una concreta dimostrazione».