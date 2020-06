Kia, inizia online il viaggio della e-Soul ed e-Niro 100% elettriche

MILANO - «It's time to be electric». Questo il nome del progetto articolato e creativo nato nella sede milanese di Kia Motors Italia per supportare il lancio dei primi modelli 100% elettrici del marchio – e-Niro ed e-Soul – finalmente pronti allo sbarco nel nostro Paese. Un'idea pionieristica per l'Europa, coerente sia con i condizionamenti imposti dalla pandemia, sia con il piano strategico «Plan S» al quale il costruttore coreano si affida per diventare entro il 2025 un protagonista assoluto della mobilità elettrica.

Nell'era del distanziamento sociale, solo il ricorso alla fantasia e alla tecnologia poteva consentire al grande pubblico di conoscere i nuovi modelli e di capire come «l'ora di essere elettrici» sia davvero scoccata. È nata così una piattaforma digitale dedicata che punta su un ricco programma di eventi in streaming, appuntamenti digitali per approfondire la conoscenza dei prodotti, test drive a domicilio.

A dare inizio alle danze provvede Diletta Leotta con un live streaming strutturato come un quiz televisivo nel quale la bionda presentatrice gira le domande del pubblico all'esperto di tecnologia Andrea Galeazzi e al pilota professionista Vicky Piria. Uno show in due puntate, programmate l'8 e il 9 giugno sempre alle 19 sia nella sezione «Time to be electric» del sito di Kia Italia, sia nella sua pagina Facebook: la prima dedicata ai nuovi modelli elettrici, la seconda focalizzata sulle versioni Full e Plug-in Hybrid di Niro.

All'indomani di questa anteprima tutti potranno, previa registrazione sul sito, prenotare un incontro personale con gli esperti della Kia per approfondire in una stanza virtuale tutti i dettagli dell'offerta elettrificata del brand, piuttosto accedere alla possibilità – valida in quai tutto il territorio nazionale – di organizzare un test su strada, a domicilio o presso un concessionario, delle vetture disponibili a partire dal 15 giugno.

«Il nostro progetto – spiega Giuseppe Mazzara, resposabile Marketing, Comunicazione e Relazioni con la Clientela di Kia Motors Italy – segna anche l'inizio di un nuovo approccio al processo d'acquisto sin dalle prime fasi, in un'ottica in linea con la filosofia di un brand che mette al cliente al centro della sua azione».

Un'attenzione confermata dai fatti, come sottolinea l'amministratore delegato Giuseppe Bitti mettendo l'accento sull'innovativo piano 7+7+7 che proprio l'accoppiata elettrica tiene a battesimo: «Ai sette anni di garanzia della casa che sono una nostra esclusiva si aggiungono i 7 di manutenzione programmata e i 7 di abbonamento ai sofisticati servizi telematici Uvo Connect». Il tutto compreso in una rata mensile che parte da 229 euro in caso di adesione al programma «Scelta Kia Nevermind», nell'ambito di un listino ufficiale che, considerati gli incentivi della casa e l'eco Bonus nazionale, parte da 29.850 euro per e-Niro e da 29.350 nel caso della e-Soul.