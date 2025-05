Internazionali Tennis di Roma, Bmw Italia rinnova accordo con Fitp fino al 2028

Bmw Italia rinnova la partnership con la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) fino al 2028. L'annuncio del presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, in occasione dell'incontro con la stampa nella House of Bmw allestita all'interno degli spazi del Foro Italico per gli Internazionali Bnl di Tennis di Roma. «Oggi siamo qui per parlare di partnership di altissimo livello e di mobilità sostenibile - ha detto Di Silvestre - Si tratta di un sodalizio per noi importantissimo all'interno della nostra strategia di posizionamento del brand in Italia. Un'affinità nata e cresciuta sui valori che condividiamo. Il tennis è stile, passione, dedizione, preparazione, attenzione ai dettagli, sacrificio, voglia di fare la differenza e rispetto dell'avversario. In questi valori noi ci riconosciamo pienamente e fanno parte del nostro modo di affrontare le sfide del business e incorporano il nostro approccio al mercato».

«Per i prossimi tre anni - ha aggiunto il presidente e ad di Bmw Italia - continueremo ad essere al fianco della Fitp e degli Internazionali d'Italia assicurando la mobilità di manager e atleti con automobili all'avanguardia della tecnologia, della digitalizzazione e della sostenibilità, ma anche attivando innovative iniziative di comunicazione e sviluppando un programma di supporto ai giovani talenti federali e al loro percorso di crescita'. In occasione del torneo nella Capitale, la protagonista della House of Bmw è stata la Bmw iX, con la consegna ufficiale dell'auto al brand ambassador Pierfrancesco Favino. Al suo fianco due concept dei modelli della piattaforma Neue Klasse: la Bmw Vision Neue Klasse, berlina elettrica sportiva per la fascia media del segmento premium, e la Bmw Vision Neue Klasse X che anticipa la futura generazione di veicoli al segmento degli Sports Activity Vehicle. Entrambi i veicoli sono caratterizzati da un linguaggio di design chiaro e essenziale.

Per quanto riguarda il portfolio prodotti, a fine anno, come annunciato dall'ad di Bmw Italia, sarà svelata al mercato la Bmw iX3, auto derivata dalla Vision X, mentre in anteprima al prossimo IAA di Monaco di Baviera, a settembre, Bmw presenterà quello che il ceo Oliver Zipse ha definito 'uno dei momenti più importanti della storia dell'azienda e una pietra miliare per il mondo automotive, capace di creare il nuovo livello del piacere di guidare'. La strategia in materia di elettrificazione da parte della casa di Monaco è ormai chiara: nei prossimi 24 mesi sono annunciate sei nuove vetture elettriche, alle quali si affiancheranno modelli con motori a combustione super efficienti e ibridi plug-in, per raggiungere una gamma completa di 40 modelli nuovi o rinnovati entro il 2027. In tema di elettrificazione, Di Silvestre ha fatto inoltre un bilancio del primo trimestre dell'anno, con le vendite di auto Bmw a zero emissioni che sono cresciute di oltre il 32%, trainate in particolare dalla domanda europea, con un +23%anche negli Stati Uniti.

Oggi quasi un'auto su cinque venduta dal gruppo è completamente elettrica, mentre la quota di veicoli elettrificati (Bev +plug-in) supera il 25%. Il Bmw Group ha centrato nel 2024 i target europei sulle emissioni di CO2, scendendo sotto i 100 g/km nel ciclo Wltp. In Italia, nei primi 4 mesi del 2025, sono state vendute 31.185 auto (+4,3%), di cui 26.178 Bmw (+4,8%) e 5.007 Mini (+1,4%). Le elettriche del gruppo hanno raggiunto 2.233 unità (+54,3%), con Bmw leader trai brand tradizionali. Bmw Motorrad continua il suo primato nel segmento premium. Un successo condiviso con i 35 concessionari italiani, che sono stati premiati con il Dealer Stat come miglior rete del 2025.