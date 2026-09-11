Itala e O.S.C.A. riuniscono la nuova gamma al Salone Auto Torino 2026. Protagonisti Itala 35, Itala 61 e O.S.C.A. MT6

Il Salone Auto Torino 2026, in programma dal 26 al 28 settembre, sarà una tappa importante nel percorso di rilancio di O.S.C.A. e Itala, che per la prima volta porteranno l'intera gamma in un unico spazio espositivo. Protagonisti saranno Itala 35, Itala 61 e O.S.C.A. MT6, affiancati dai concept Full Hybrid Itala 56 e O.S.C.A. MT8, pensati per anticipare i prossimi sviluppi dei due marchi. Tra le principali novità spicca proprio la MT8, che a Torino mostrerà per la prima volta le sue forme definitive. Itala 35, modello che ha inaugurato il nuovo corso del marchio, punta su dimensioni compatte, dotazioni complete e motore 1.5 TGDI, con un prezzo di 35.000 euro.

Al vertice dell'offerta si posiziona invece Itala 61, ammiraglia lunga quasi cinque metri e capace di ospitare sette passeggeri, con motore 2.0 TGDI da 231 CV, cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale predittiva. Per O.S.C.A., invece, la MT6 interpreta in chiave sportiva il concetto di crossover, grazie anche a un assetto dedicato e a cerchi da 21 pollici. Lo sguardo è poi rivolto al futuro con Itala 56 Full Hybrid, forte di una potenza combinata superiore a 230 CV, e con O.S.C.A. MT8, un crossover coupé lungo 4,87 metri destinato a evolversi nel 2027 con una versione ibrida da oltre 300 CV.

Dietro questa nuova fase dei due marchi c'è il progetto guidato da Massimo Di Risio attraverso Fabbrica Italia, con l'obiettivo di sviluppare una filiera industriale italiana coinvolgendo partner specializzati nel design, nella componentistica e nell'elettronica. Durante la manifestazione torinese sarà presente anche BiAuto Group, partner commerciale di O.S.C.A. e Itala, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei modelli attraverso iniziative dedicate e test-drive.