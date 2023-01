Italdesign Climb-E, capsula elettrica che sale a casa. Con Politecnico Torino e Shindler ha guida autonoma livello 5

LOS ANGELES - Una capsula che sale sulle facciate degli edifici e ti preleva direttamente da casa o dall’ufficio, grazie al sistema di montacarichi, con una piattaforma completamente elettrica (skid) condivisa e a guida autonoma, e ti porta dove vuoi senza dover mai cambiare mezzo di trasporto. È Climb-E, il progetto di Italdesign, Politecnico di Torino e Shindler, leader nel settore degli ascensori, scale mobili e passerelle automatizzate, che insieme fanno il loro esordio al Ces - Consumer Electronics Show di Las Vegas. L’intero sistema è gestito tramite una App dedicata che permette ai proprietari di prenotare il proprio viaggio sia in ambiente urbano sia extraurbano, oppure anche di prenotare un servizio specifico a domicilio, attraverso capsule dedicate ad assistenza medica di base, ad analisi mediche in telemedicina, servizi di catering e di show cooking per eventi privati, servizi veterinari per animali domestici.

Il progetto propone una soluzione altamente innovativa nell’ambito della mobilità urbana e autonoma di livello 5 in cui il mezzo può guidare da solo in qualsiasi scenario e circostanza e non è richiesto intervento umano. Climb-E è un mezzo di trasporto modulare composto da una capsula, concepita per un uso di proprietà, in grado di trasportare, nelle varie configurazioni, fino a 4 persone e da abbinare, quando in movimento, con una piattaforma completamente elettrica (skid) condivisa e a guida autonoma. Il suo valore aggiunto è rappresentato dalla capacità della capsula di salire sulle facciate degli edifici e diventare parte integrante delle varie locazioni abitative, o di lavoro, diventando un’ulteriore stanza e/o ampliamento delle stesse. Garantito, oltre al massimo comfort, anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.