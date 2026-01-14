Italdesign Concept Lab, un gioiello tricolore per lo sviluppo e la ricerca in ambito automotive

«Il mondo dell'automotive sta cambiando a velocità esponenziale. Il cambiamento più grande è nei contenuti dell'auto: oggi tutto ruota attorno al software. In Italdesign come reagiamo a questi cambiamenti? Adattandoci ed evolvendo per continuare a rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti». «Abbiamo sviluppato competenze in ambito electrics ed electronics con elevate complessità e creato strumenti innovativi che ci permettono di riprogettare i processi. Il Concept Lab Italdesign è uno di questi strumenti. Rivoluzionario, brevettato da noi nel 2019 e in continuo sviluppo, è uno dei nostri laboratori di eccellenza e un fiore all'occhiello della nostra ingegneria, dove sviluppiamo i progetti per i nostri clienti. Basato su realtà mista, ci consente di rappresentare gli interni di una vettura in fase di sviluppo del concept, minimizzando gli oggetti fisici hardware e massimizzando gli oggetti virtuali.

Con un tool di questo genere, siamo in grado di ridurre di tre quarti il tempo di validazione degli interni di una vettura in fase di concept, abbattere i costi dell'80% e ottenere un impatto positivo sull'ambiente con una riduzione del 90% delle emissioni di CO2». «Adattarsi ed evolvere significa anche ripensare i contenuti del nostro prodotto. Il progetto Kini, ad esempio: abbiamo sviluppato e brevettato un'interfaccia intelligente basata su una connessione elettromeccanica integrata nell'aggancio Isofix del seggiolino bambino che permette alimentazione e scambio dati tra il seggiolino stesso ed il veicolo. Tramite gli schermi posti in plancia, consente al guidatore di ricevere informazioni sul seggiolino e sul suo occupante, garantendo maggiore sicurezza e controllo dell'aggancio e, soprattutto, evitando la Forgotten Baby Syndrome».

«La capacità di evolvere e di adattarsi di Italdesign è nel suo DNA. Più di 20 anni fa, i nostri clienti ci hanno chiesto di incrementare il livello di responsabilità sui progetti sviluppati per loro e noi abbiamo risposto sviluppando competenze e processi. Oggi, siamo in grado di prendere in carico lo sviluppo completo di una vettura per un cliente, sostituendoci quasi totalmente al cliente stesso e fornendo un prodotto completamente ingegnerizzato e validato, pronto per essere messo in produzione».