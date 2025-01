Italdesign Quintessenza protagonista al Ces 2025. Combina la potenza dinamica di una GT all'italiana con la versatilità di un pick-up

La seconda tappa del viaggio di Italdesign Quintessenza negli Stati Uniti è alle porte. Dopo essersi mostrata al pubblico del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach nell'agosto 2024, la show car si prepara a mostrarsi ai visitatori del Ces di Las Vegas, quest'anno in programma dal 7 al 10 gennaio. Quintessenza non è solo una show car, ma una vera e propria ambasciatrice dei servizi che Italdesign offre ai suoi clienti in tutto il mondo, grazie ai suoi 60 anni di esperienza nel campo della mobilità avanzata e sostenibile e alla ricerca che continua a portare avanti. Combinando la potenza dinamica di una GT all'italiana con la versatilità di un pick-up, Quintessenza offre ai suoi quattro passeggeri un'esperienza originale di design e funzionalità. La possibilità di ruotare i sedili posteriori di 180 gradi promette una esperienza panoramica e di «stargazing» unica.

In occasione dell'evento di Las Vegas, Quintessenza sfoggerà l'ultima generazione di motori a ruota di Elaphe, azienda leader nei propulsori e nei sistemi di propulsione a emissioni zero. Il design di Quintessenza fonde tecnologia e interazione uomo-macchina, incorporando elementi della natura per creare un legame unico tra gli occupanti dell'auto e il mondo esterno. La ridefinizione della propulsione elettrica da parte di Elaphe, insieme ai materiali innovativi e alle tecnologie legate alla natura utilizzate sia all'interno che all'esterno - la fibra di lino di Bcomp per gli elementi esterni e interni, il morbido tessuto in polvere di marmo di Fili Pari per il cruscotto e i pannelli delle portiere, la tecnologia 3Dknit di Stoll Italia per ridurre gli sprechi di materiale e il pavimento Hero Flooring realizzato con la gomma Nike Grind Rubber proveniente dal riciclo di calzature sportive - tutto contribuisce a rendere Quintessenza un campione di sostenibilità.

«Quintessenza è una testimonianza della nostra capacità di innovare, del nostro potenziale tecnologico e delle soluzioni integrate che siamo in grado di offrire dal 1968 - ha detto Fabrizio Mina, ceo di Italdesign Usa -. Offre un'esperienza emozionale unica, dando ai visitatori la possibilità di vedere ed interagire con un veicolo che, in futuro, potrebbero osservare per le strade della propria città o, meglio ancora, usare con la propria famiglia per esplorare il mondo attorno, creando momenti indimenticabili».