Italdesign e RRD presentano Quintessenza al Fuorisalone 2025: quando il design incontra l’acqua e la mobilità del futuro

MILANO – L’acqua e il design diventano il filo conduttore della collaborazione tra RRD-Roberto Ricci Designs e Italdesign che, in occasione del Fuorisalone 2025, troveranno una sintesi visiva nella show car Quintessenza. L’evento milanese, in programma dal 7 al 13 aprile, diventa così il palcoscenico di un progetto espositivo che incarna l’eclettismo e l’approccio interdisciplinare del centro di design torinese, in un contesto di interconnessione tra mondi creativi differenti.

Dopo un tour mondiale che ha attraversato Cina, Stati Uniti ed Emirati Arabi, la Quintessenza si presenta a Milano con una livrea aggiornata, creata appositamente per l’occasione. La scelta di esporre questa vettura nello showroom RRD in via Tortona 31 non è casuale: questo spazio, inaugurato nel 2019, è il punto d’incontro tra moda, arte e innovazione, dove il marchio di Roberto Ricci esplora contaminazioni con altri settori del design.

L’acqua, elemento fondante della filosofia Quintessenza, si trasforma in simbolo di connessione tra Italdesign e RRD. Il brand di abbigliamento pone, infatti, le sue radici proprio nel mondo dell’acqua, ispirato dalla passione per il windsurf e dal desiderio di fondere performance e stile in un linguaggio unico. Allo stesso modo, Italdesign incarna la continua evoluzione del design automobilistico, cercando nuove forme di espressione che sappiano dialogare con discipline diverse.

Un segno distintivo di questa collaborazione è il pattern Razzle Dazzle, il monogramma di RRD, inizialmente pensato per il settore Watersports e successivamente declinato nella linea di abbigliamento. Questo motivo geometrico, ispirato all’arte del camouflage, viene ora traslato sulla carrozzeria di Quintessenza, decorando il frontale e il posteriore con un effetto ipnotico. L’idea, come suggerisce il termine stesso “razzle-dazzle”, è quella di attrarre e affascinare lo sguardo, rendendo la vettura un’opera d’arte dinamica.

Joaquin Garcia, Head of Design di Italdesign, ha spiegato: «Questa collaborazione testimonia il nostro impegno costante nell’esplorare nuovi orizzonti visivi. Per la Milano Design Week di quest’anno, volevamo che la Quintessenza creasse connessioni fra mondi diversi, come arte, innovazione, sperimentazione, dinamismo e sostenibilità, dando vita a un’espressione visiva potente e distintiva, dall’impatto immediato».

Una visione che trova riscontro nelle parole di Roberto Ricci: «È un’esperienza entusiasmante per RRD collaborare con Italdesign su questo straordinario progetto Quintessenza. Questa sinergia rappresenta un’occasione unica per unire design e creatività, celebrando l’eccellenza del Made in Italy».

La show car di Italdesign non è solo un esercizio di stile, ma una visione concreta del futuro della mobilità. Basata sui quattro elementi naturali - terra, acqua, fuoco e aria - la vettura pone l’essere umano al centro, grazie a soluzioni innovative che mirano a ridurre le distrazioni digitali e a creare un’interazione più intuitiva con la tecnologia. Il sistema HMI “Never lost” permette di mantenere sempre la consapevolezza della direzione, eliminando il sovraccarico informativo tipico dei moderni abitacoli digitali.

L’architettura della Quintessenza è pensata per un pubblico globale, combinando l’eleganza di una GT con la praticità di un pick-up. Le linee scolpite e le proporzioni generose si accompagnano a soluzioni funzionali, come il portellone posteriore ad azionamento elettrico e i sedili posteriori girevoli, progettati per offrire una vista panoramica e un’esperienza immersiva nella natura. Anche il design degli interni segue un approccio “human-centric”, con superfici pulite e materiali di alta qualità, riflettendo il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.

Dal punto di vista tecnico, Quintessenza adotta un avanzato sistema di motorizzazione elettrica sviluppato da Elaphe, basato su quattro motori in-wheel (dove i motori elettrici sono inseriti direttamente nelle ruote). Questa soluzione garantisce una gestione della potenza precisa e fluida, permettendo di passare senza sforzo dalla guida su strada all’off-road. Il risultato è un’esperienza di guida versatile e coinvolgente, perfettamente in linea con la filosofia dinamica e trasformista di RRD e Italdesign.

Quello che emerge da questa collaborazione è più di un semplice esercizio stilistico: è una dichiarazione d’intenti. Quintessenza diventa il manifesto di un design che fonde tecnologia e artigianalità, innovazione e tradizione, ispirando una nuova generazione di designer a esplorare territori inediti. A tal proposito conclude Ricci: «Con questa collaborazione vogliamo ispirare una nuova generazione di designers, dimostrando che arte e funzionalità possono coesistere in modo armonioso ed efficace».