Iveco consegnerà 141 autobus ibridi all’azienda intermunicipale di Bruxelles

TORINO - Iveco consegnerà 141 autobus ibridi Urbanway alla STIB-MIVB (Azienda Intermunicipale di Trasporti Pubblici di Bruxelles) entro l’inizio di maggio 2019. L’accordo quadro prevede anche un pacchetto di assistenza e servizi che comprende la parte meccanica e la pianificazione, fabbricazione, fornitura, montaggio e consegna dei pezzi di ricambio e di manutenzione del pacco batterie.

Emissioni e consumi -30%. L’Urbanway è un bus elettrico snodato lungo 18 metri e capace di trasportare fino a 103 persone accogliendole comodamente grazie al pianale ribassato e ad apposite zone dedicate ai passeggini per bambini, ai disagiati e ai disabili con carrozzina. È spinto da un sistema ibrido con motore omologato Euro VI, un motore elettrico e un innovativo sistema di recupero di energia che permette al mezzo di ripartire e rallentare ad emissioni zero in corrispondenza delle fermate e dei semafori.

In questo modo i consumi e le emissioni, sia di CO2 sia di inquinanti, si riducono del 30%. A conti fatti, si parla di 35 tonnellate di anidride carbonica in meno all’anno contribuendo così non solo alla riduzione del consumo di idrocarburi e dei costi di gestione, ma anche il miglioramento della qualità dell’aria.