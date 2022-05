Iveco fornitore ufficiale prossima edizione Giro d'Italia. Presenti camion S-Way Natural Gas, furgoni Daily e bus E-Way

Dopo aver adottato una livrea rosa di circostanza, un camion Iveco S-Way Natural Gas guiderà la carovana del prossimo Giro d’Italia (8-29 maggio) aprendo ogni tappa della gara e fornendo una flotta di veicoli Iveco Daily (dotati dell’ultima generazione di motori ad alta efficienza dei consumi e delle emissioni) dedicati al trasporto logistico in tutto il evento sportivo.

A sua volta Iveco Bus fornirà i suoi autobus sostenibili per il Giro-E, l’unico evento a tappe al mondo riservato alle biciclette a pedalata assistita, ed esporrà il suo autobus elettrico E-Way all’Expo-E, la fiera associata al Giro-E che si svolgerà in quattro weekend a Catania (8-10 maggio), Napoli (14-15 maggio), Torino (21-22 maggio) e Verona (28-29 maggio).

“In qualità di marchio con forti radici italiane che ha guidato la transizione energetica del settore dei trasporti - ha commentato Alessandro Massimino, head of marketing and product management Iveco Truck business unit - siamo orgogliosi di essere Fornitore ufficiale del Giro d’Italia. Un evento sportivo di livello mondiale con un seguito internazionale così ampio è una grande opportunità per dare visibilità al marchio Iveco e al nostro impegno per la sostenibilità. Infatti, l’Iveco S-Way LNG alla guida della carovana, dimostrerà che il trasporto pulito di merci a lungo raggio è oggi una realtà grazie alla nostra tecnologia a gas naturale”.